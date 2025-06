video suggerito

Frutta e verdura all’aperto, erano esposti a smog e sporco: 3mila chili sequestrati a San Giovanni a Teduccio Il sequestro dell’ingente quantitativo di frutta e verdura è avvenuto nel corso di controlli operati dalla Polizia Municipale di Napoli nell’area orientale della città. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una vasta operazione della Polizia Municipale di Napoli è andata in scena, nelle scorse ore, nell'area orientale della città. Nella fattispecie, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, gli agenti della locale Unità Operativa, in collaborazione con il personale dell'Asl Napoli 1 Centro, hanno ispezionato diverse attività commerciali: i poliziotti hanno riscontrato 4 occupazioni abusive di suolo pubblico, riscontrando anche 2 tende non autorizzate. Soprattutto, però, gli agenti dell'Unità Operativa San Giovanni hanno sequestrato 3mila chili (3 tonnellate) di frutta e verdura che, venduti sulla pubblica via, erano esposti agli agenti atmosferici, allo smog e allo sporco. Infine, in piazza San Giovanni Battista, gli agenti hanno rimosso 8 autovetture.

A Barra rimossi dossi, fioriere e paletti abusivi

L'operazione della Polizia Municipale partenopea ha riguardato anche il quartiere di Barra. Precisamente, gli agenti hanno controllato via Villa San Giovanni e vico detto Emanuele dove è stata riscontrata la presenza di dossi realizzati abusivamente e pericolosi per i veicoli in transito, nonché fioriere sistemate in modo da impedire la sosta delle vetture e paletti installati abusivamente dinnanzi a passi carrabili privi di qualsivoglia autorizzazione.