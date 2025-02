Oltre 100 terremoti nella notte ai Campi Flegrei: scosse fino a 3.9. Oggi si riunisce la cabina di regia

Video di

A cura di Giuseppe Cozzolino

Prosegue senza soste lo sciame sismico che sta interessando da ieri i Campi Flegrei: in piena notte si sono verificate oltre 100 scosse, la più forte fino a 3.9 di magnitudo, che ha svegliato anche Napoli. Nell'intera giornata di domenica 16 febbraio, le scosse (superiori all'1.0 di magnitudo) sono state 27: undici di queste sono avvenute prima della scossa 3.9 delle 15.30, dopo la quale si sono avute altre quindici scosse, tra cui due di magnitudo 3.0 e altrettante di 2.7, anche queste ben avvertite dalla popolazione. Altre scosse si sono registrate nella notte: ben 21 nelle prime ore di lunedì 17 febbraio, tra cui una nuova scossa di 3.9 di magnitudo stavolta alle 00.19 ed altre quattro superiori a 2.5 di magnitudo. L'ultima, in ordine di tempo, è arrivata alle 6.02 di questa mattina: 2.4 di magnitudo, epicentro sempre nei Campi Flegrei. Stamattina si unirà la cabina di regia col capo della Protezione civile nazionale.

Al momento non si registrano danni a persone o cose, salvo una caduta di calcinacci in Via Michele Kerbaker al Vomero, quartiere collinare di Napoli. Ma la gente è terrorizzata: se alla prima scossa di 3.9 avvenuta nel pomeriggio in molti sono scesi in strada a Pozzuoli e Bacoli, la seconda scossa, in piena notte, ha fatto scendere in strada anche residenti di Bagnoli e Fuorigrotta, periferia occidentale di Napoli che si trova all'interno della grande caldera dei Campi Flegrei (separata dalla città dalla collina di Posillipo). E c'è chi ha preferito passare la notte in automobile, per paura che nuove scosse (come poi si sono registrate nelle ore successive) arrivassero. C'è chi a Pozzuoli ha passato la notte da amici e parenti appena fuori città, mentre quest'oggi le scuole resteranno chiuse.