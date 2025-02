Terremoto, scuole chiuse domani a Pozzuoli: l’ordinanza del sindaco

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Diversi sciami sismici stanno attraversando i Campi Flegrei nelle ultime ore; l'ultimo soltanto oggi, con una forte scossa alle 15.30 di magnitudo 3.9 e un'altra poco prima delle 17.30. E allora a Pozzuoli, epicentro della caldera e la città puntualmente più colpita dalle scosse, in seguito agli eventi sismici, il sindaco Gigi Manzoni ha deciso di tenere le scuole chiuse per la giornata di domani, lunedì 17 febbraio. Anche il Comune di Napoli, in riferimento ai quartieri dell'Area Ovest che rientrano nella caldera dei Campi Flegrei, sta valutando se chiudere le scuole per la giornata di domani.

"In conseguenza della forte scossa di oggi, a titolo meramente precauzionale, l’Amministrazione sta disponendo la sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, per domani 17 febbraio 2025. L’ordinanza, in fase di prossima emanazione, si rende opportuna per consentire l’effettuazione di appositi sopralluoghi a tutti gli edifici scolastici da parte dei tecnici comunali" ha scritto il sindaco puteolano sui social per informare la cittadinanza.

Vertice in Prefettura sulla situazione nei Campi Flegrei

Dopo le due scosse di oggi, il prefetto di Napoli Michele di Bari ha convocato una riunione di emergenza con i sindaci dei Campi Flegrei per valutare la situazione. In una nota, la Prefettura ha fatto sapere:

In relazione alla forte scossa di magnitudo 3.9 verificatasi alle 15.30 nel Golfo di Pozzuoli nella giornata odierna, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha immediatamente convocato il tavolo per il monitoraggio della situazione. Il direttore dell'INGV ha confermato che la scossa è stata particolarmente avvertita dalla popolazione poiché si è manifestata a soli 3 km di profondità. Risulta che i Comuni di Bacoli e Pozzuoli hanno attivato i Centri Operativi Comunali anche ai fini di una prima ricognizione visiva dei territori. Il Sindaco di Bacoli ha segnalato una interruzione della rete idrica in località Scalandrone sulla quale lo stesso Ente sta intervenendo. Nessuna segnalazione di criticità è pervenuta al momento dalle strutture sanitarie, sebbene negli ospedali Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli e San Paolo di Napoli, la scossa sia stata distintamente avvertita dai degenti. La situazione per la viabilità, soprattutto in relazione agli spostamenti per la giornata festiva, è attentamente seguita