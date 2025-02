Ancora forte terremoto 3.9 stanotte ai Campi Flegrei alle 0:20. Gente in strada per la paura Domenica di tensione per i residenti della caldera flegrea. Altre due scosse magnitudo 3 in tarda serata. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lo sciame sismico non si placa ai Campi Flegrei. Alle 0:20 di lunedi 17 febbraio terremoto magnitudo 3.9 sentita nell'area flegrea, in tutta la città di Napoli, dal Vomero ai Quartieri Spagnoli e in buona parte della provincia partenopea. «Ha tremato tutto» dicono residenti, una parte dei quali passeranno la notte in strada, in zona Puteolana. Gente in strada per paura anche nel quartiere napoletano di Bagnoli, come testimonia un video inviato a Fanpage. La scossa avvertita perfino nella parte iniziale del Casertano, così come sull'isola di Procida.

E prima della mezzanotte altre altre due scosse magnitudo 3.0 a distanza di pochi secondi l’una dall’altra si erano verificate alle 23:45, con epicentro nella zona della Solfatara. Domani a Pozzuoli scuole chiuse ed è presumibile che negli altri comuni della caldera flegrea, da Quarto a Bacoli, molti genitori non manderanno i figli piccoli a scuola.

A Napoli danni lievi nella zona del Vomero, con caduta calcinacci in via Kerbaker. A Pozzuoli alcune famiglie hanno lasciato volontariamente le proprie case per sicurezza.

Lo sciame sismico da oggi pomeriggio

L’Osservatorio Vesuviano in serata aveva provveduto a comunicare che a partire dalle 16:53 del 15 febbraio «è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei». All'orario di emissione del comunicato erano sono stati rilevati in via preliminare 119 terremoti, il più forte dei quali di magnitudo 3.9 alle 15.30.