Forte grandinata su Pozzuoli e Quarto, auto ferme tra Licola e Monterusciello La grandine che si è abbattuta sulle province flegree si è accumulata al suolo per le basse temperature: tra Pozzuoli, Licola e Quarto strade imbiancate.

A cura di Nico Falco

Scenario insolito, quello che si vede in queste ore nell'area flegrea, in particolare tra Pozzuoli e Quarto, dove diverse strade risultano imbiancate: conseguenza delle grandinate miste a neve sciolta che da oggi pomeriggio si stanno abbattendo sulla zona e che, per via delle basse temperature, si stanno accumulando al suolo dando l'effetto di una coltre di neve.

Si segnalano disagi lungo la statale 7 Quater, in particolare nel tratto tra Licola e Monterusciello, dove le strade ghiacciate hanno costretto gli automobilisti a fermarsi nelle aree di sosta. Molte le immagini che gli utenti stanno pubblicando sui social, sia per mostrare il fenomeno che in zona non è di certo usuale, sia per denunciare i disagi collegati. Il maltempo aveva già portato nei giorni scorsi ad un brusco abbassamento delle temperature: tre giorni fa sul Vesuvio era spuntata la prima neve, in forte ritardo rispetto alle medie della stagione.

Prorogata allerta meteo fino alle 9 del 24 gennaio

É stata prorogata l'allerta meteo anche per le prime ore della giornata di domani. La Protezione Civile della Campania ha esteso l'avviso fino alle 9 del 24 gennaio, ma solo sulle zone 1 e 3 (Piana Campana, Napoli, Isole del Golfo, Area Vesuviana; Penisola Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e Monti Picentini).

"Dal punto di vista della perturbazione attualmente presente sul territorio regionale – si legge nell'avviso diramato nel primo pomeriggio – si segnala che nella giornata odierna, a causa della bassa temperatura degli strati più alti dell'atmosfera, saranno ancora possibili anche le grandinate sempre sulle zone in cui vige l'allerta Gialla. I fenomeni, a partire dalla serata, andranno progressivamente diminuendo".