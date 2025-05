video suggerito

Folla per bus e metro dopo la festa scudetto a Napoli, in migliaia in coda alle stazioni Migliaia di persone in attesa alle stazioni di metro e funicolari dopo lo show della sfilata dei bus sul Lungomare di via Caracciolo. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Pierluigi Frattasi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Scudetto Serie A 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Grande folla sui mezzi pubblici a Napoli per far defluire le centinaia di migliaia di persone che si sono riversate sul Lungomare per assistere alla Festa Scudetto con la sfilata dei calciatori azzurri sui bus scoperti. Migliaia di persone sono in coda alle stazioni della Funicolare di Chiaia e della Metropolitana Linea 2 di piazza Amedeo, che sono state riaperte nel pomeriggio dopo la chiusura imposta dalla Prefettura per motivi di ordine pubblico. I trasporti pubblici a Napoli stanno funzionando regolarmente in questi giorni, con orari serrati e corse h24. Anche se l'affluenza è enorme, con decine di migliaia di persone. Tutto nella norma, quando si tratta di gestire grandi eventi di questa portata. Al momento, sembra che Napoli abbia superato la prova, nonostante gli inevitabili disagi.

Gran parte del Lungomare, infatti, oggi è rimasto chiuso – da via Acton a via Posillipo, compresa la Galleria Laziale e la Riviera di Chiaia, a seguito del piano traffico varato dal Comune. La Prefettura ha poi ordinato la chiusura per motivi di ordine pubblico della stazione della Metropolitana Linea 2 di piazza Amedeo, delle stazioni di Mergellina (Metro Linee 2 e 6) e della Funicolare di Mergellina fino a cessate esigenze. In molti, quindi, hanno preferito utilizzare i mezzi pubblici per recarsi sul luogo dello show, piuttosto che prendere l'auto e rischiare di restare imbottigliati.

Manfredi: "Grande festa di popolo"

Per il sindaco Gaetano Manfredi oggi a Napoli è andata in scena "una grande festa di popolo, la città e i tifosi azzurri meritavano di gioire insieme alla squadra e alla società. Ha funzionato perfettamente l'organizzazione e desidero ringraziare per questo il Prefetto Michele Di Bari, il Questore, i comandanti dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, i vigili del Fuoco, tutte le forze dell'ordine, la Polizia Locale, la Protezione civile e tutti i servizi comunali che si sono adoperati per rendere sicura la sfilata dei bus. Napoli ha dato ancora una volta a livello internazionale prova di capacità straordinarie unendo l'efficienza alla bellezza. Il tutto in un gioco di squadra che ci ha premiato".

Leggi anche Via Partenope, ragazzo cade sugli scogli aspettando il pullman del Calcio Napoli

La sfilata dei bus scoperti è partita attorno alle 15, per concludersi verso le 16,30. Inizialmente erano stati annunciati due giri dei bus, ma alla fine se ne è fatto uno solo. Al termine dello spettacolo, molti tifosi sono rimasti in via Caracciolo per cantare, ballare e brindare. Alcuni si sono arrampicati anche sugli scogli. Circa 3-400 mila le persone che si sono riversate su via Caracciolo. La capienza delle aree spettatori era stata stimata in 90mila posti. Ma si è ampiamente superata. Ad alleviare i disagi la possibilità di assistere allo show anche dai 4 maxi-schermi predisposti dal Comune.