Festa scudetto Napoli, 7 feriti in ospedale, 52 ai presidi di primo soccorso Festa quarto scudetto Napoli, 7 feriti al Pronto Soccorso e 52 persone ai presidi di Primo Soccorso: i dati dell’Asl. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

Sono 7 i feriti trasportati al Pronto Soccorso degli ospedali durante i festeggiamenti per il quarto scudetto del Napoli. Mentre sono 52 le persone che si sono recate agli Health Point, i punti di Primo Soccorso del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro, con malori o ferite di vario tipo. In maggioranza, però, non sono gravi. Si tratta di 8 codici bianchi, 34 codici verdi (di cui 2 portati in ospedale) e 10 gialli (di cui 5 al pronto soccorso). Gli assistiti sono stati in gran parte in piazza del Plebiscito, dive si registrano 21 codici verdi e 6 codici gialli. Mentre all'esterno dello Stadio Diego Armando Maradona si sono registrati 13 persone agli Helath Point, delle quali 2 sono poi state portate in ospedale. Al momento, non si registrano feriti gravi di codici rossi.

I dati dell'Asl di Napoli sui soccorsi

Questo il primo bilancio delle persone assistite dai presidi di soccorso dell'Asl Napoli 1 Centro disposti a Napoli, dati aggiornati alle ore 21,30, alla fine del primo tempo. Prima, cioè, che si concludesse la partita. Dopo il fischio finale in città è scoppiata una grande festa, con fuochi di artificio esplosi in tutto il capoluogo partenopeo e nella provincia, come a Capodanno. Gruppi di tifosi con le bandiere azzurre stanno sciamando in motorino per strade e vicoli della città che non sono stati interdetti alla circolazione, in quanto esclusi dall'ordinanza del piano traffico con la "Zona Azzurra", disposto dal Comune.

Tutti i Pronto Soccorso della città sono dalle ore 17 di oggi in stato di allerta con l'incremento del personale (Ospedale del Mare, Cardarelli, Santobono, San Paolo, Pellegrini, Cto, Fatebenefratelli e Villa Betania). Tutti i mezzi sono in collegamento diretto con il Centro Coordinamento Soccorsi alla Prefettura di Napoli.

I punti di Primo Soccorso si trovano nelle principali piazze di Napoli (sono stati allestiti negli scorsi giorni). Sono costituiti da gazebo, con lettini, medici, infermieri e operatori socio sanitari, oltre alla vigilanza armata. Dotati di ambulanza di tipo B.