Fedez via di casa e Chiara Ferragni: sul presepe napoletano i Ferragnez separati La rottura fra Chiara Ferragni e Fedez arriva anche sugli scaffali delle botteghe del presepe artigianale napoletano. L'idea è del maestro Genny Di Virgilio.

I pastori Fedez e Ferragni separati

I Ferragnez erano già stati sul presepe napoletano quando si erano sposati, quando la storia d'amore di Fedez e Chiara Ferragni era una favola italiana tra Instagram e nozze da sogno in Sicilia. Ora che il matrimonio fra il rapper e l'influencer milanese sarebbe al capolinea ecco che nelle botteghe di San Gregorio Armeno arriva la versione "riveduta e corretta" della coppia più famosa di Instagram in Italia. Lui ha la valigia in mano, lei che resta in casa, col panettone delle polemiche.

L'idea è venuta al maestro artigiano Genny Di Virgilio, noto per le numerose statuine che fanno parte dell'esposizione dei vip, una delle più fotografate e condivise sui social dai tanti turisti che affollano in ogni mese dell'anno la strada dei presepi nel ventre di Napoli.

Genny Di Virgilio e i due pastori