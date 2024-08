video suggerito

Fanno musica ad alto volume e schiamazzi a Piazza del Gesù, invitati a smettere, picchiano i vigili: tre agenti feriti Tre agenti di polizia locale aggrediti in Piazza del Gesù, feriti e mandati in ospedale, cinque giorni di prognosi. Nei guai una coppia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fanno musica ad alto volume in piazza del Gesù, al centro di Napoli, senza autorizzazione, disturbando cittadini e turisti. Invitati dalla polizia locale a smettere, aggrediscono gli agenti e li picchiano a calci e pugni. Tre poliziotti municipali feriti in ospedale, con una prognosi di cinque giorni.

Nei guai una coppia di clochard, lui rumeno, lei colombiana naturalizzata italiana. I due soggetti sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è accaduto nella serata di ieri, venerdì 23 agosto. Secondo le prime ricostruzioni, i due clochard “erano intenti a produrre schiamazzi attraverso un amplificatore che produceva una perdurante musica ad alto volume, privi di qualsivoglia autorizzazione e resisi restii ad interrompere il disturbo della quiete pubblica, hanno aggredito la pattuglia operante i cui componenti hanno riportato lesioni”.

Il pm di turno ha disposto il fermo di entrambe le persone ed il rito per direttissima che si terrà questa mattina. Attualmente si stanno verificando eventuali precedenti specifici.

A denunciare l’accaduto è il sindacato CSA di polizia locale.

“L’esposizione degli operatori di polizia municipale al rischio aggressione – afferma Antonio D'Amato, Coordinatore CSA Polizia Municipale di Napoli – appare un'attività naturale per un organo di Polizia. La Polizia Municipale, però, convive con il gap legislativo del mancato riconoscimento della categoria usurante e della perdita economica dallo stipendio per i giorni di infortunio patiti. Attività di cui il Governo, come richiamato dall'Unione Europea, dovrebbe tenere in conto”.

L’operazione è stata condotta dagli agenti dell’unità operativa Avvocata. Ma non finisce qui, perché sono state condotte anche altre due attività di polizia amministrativa e polizia giudiziaria.

In via Toledo un cittadino georgiano è stato fermato per furti reiterati presso gli esercizi commerciali di Carpisa e Victoria’secret. La persona è stata identificata. Si è in attesa di querela di parte atta a fornire la relativa procedibilità.

In piazza Carità infine un cittadino, sottrattosi ad un posto di controllo è stato poi successivamente fermato e denunciato per rifiuto di declinare le proprie generalità e per resistenza a pubblico ufficiale.