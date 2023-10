False multe sul parabrezza delle auto a Napoli: paghi, ma i soldi vanno ad un truffatore

Le false multe segnalate a Secondigliano e Capodichino. Ma l’IBAN per il bonifico non è quello del Comune, ma di un conto corrente postale privato.

False multe stradali lasciate sui parabrezza delle auto a Napoli. Quasi identiche a quelle originali, stampate dai tablet della Polizia Locale e degli ausiliari del traffico, ma con un piccolo dettaglio: l'IBAN sul quale effettuare il bonifico per il pagamento della contravvenzione non è quello del Comune di Napoli, bensì di un conto corrente postale del centro storico della città, probabilmente di un privato cittadino.

Sono una decina le segnalazioni arrivate negli ultimi giorni agli agenti della Polizia Locale di Napoli. Il Comando ha aperto un'indagine. Le false multe sono state segnalate nella zona di via del Cassano a Secondigliano e di Capodichino. La Polizia Locale sta indagando sulla vicenda. Ha verificato se il conto corrente indicato sulle false multe fosse vero e l'ha anche individuato. Si tratta di un conto corrente postale del centro storico. Nelle prossime ore potrebbe scattare l'ordine di sequestro.

La truffa delle false multe sui parabrezza non è nuova a Napoli. Anche lo scorso anno si erano verificati episodi simili. In quel caso, il conto corrente però aveva un codice diverso rispetto a quello delle multe recenti. Rispetto al passato, spiegano fonti accreditate a Fanpage.it, le multe false adesso sono molto meno grezze ed è più difficile individuarle. Bisogna controllare sempre bene che l'IBAN sia quello ufficiale del Comune di Napoli.

La Polizia Locale di Napoli ha spiegato che si tratta di:

falsi preavvisi di accertamento per infrazioni al Codice della Strada che vengono lasciati sul parabrezza delle auto, con richiesta di pagamento tramite bonifico bancario. Al fine di evitare che i cittadini, in buona fede, possano effettuare questi versamenti indebiti, si rendono note informazioni utili ad individuare tali tentativi di truffa.

Ma come si possono riconoscere le multe false da quelle vere?

Le contravvenzioni fasulle riportano le erronee diciture sotto riportate:

richiesta di pagamento su iban:IT80E360810513208408408445 BIC BPPIITRRXXX senza indicazione del beneficiario.dicitura: “Sostava la strada sul marciapiede”sanzione prevista € 83.00 con riduzione del 30% erroneamente calcolata in €56.90 in luogo di € 58.1causale: “obolo”pagamento da effettuarsi entro gg 2“effettuare pagamento senza indicare la causale del versamento”“all’atto dell’accertamento sul veicolo non era esposto alcun titolo che autorizzasse”.