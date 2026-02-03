Euro 2032, il Maradona di Napoli candidato alla Uefa tra i 5 stadi italiani: avrà 70mila posti

Napoli è candidata ufficialmente tra le città che ospiteranno le partite degli Europei 2032 Italia-Turchia. Lo ha annunciato oggi il sindaco Gaetano Manfredi, che ha anticipato un incontro con i delegati della Uefa che avverrà nei prossimi giorni per formalizzare la candidatura. Il Comune proporrà lo Stadio Diego Armando Maradona, che sarà ristrutturato con 200 milioni di euro e ampliato da 55mila a 70mila spettatori, con la riapertura del terzo anello e il prolungamento del secondo verso il bordo campo. La pista di atletica sarà rimossa. Le associazioni sportive che attualmente occupano le palestre, saranno trasferite altrove.

Manfredi: "Approvati i lavori al Maradona"

La candidatura agli Europei, infatti, riguarda la città, non il club sportivo. La decisione nel caso di Napoli spetta, quindi, al Comune, che è proprietario dell'impianto di Fuorigrotta. Al momento, però, il Maradona non risponde ai requisiti Uefa per ospitare le competizioni internazionali come gli Europei. Necessita di lavori per ampliare la capienza. Il Comune ha preparato un Piano di fattibilità tecnica ed economica, che è stato inviato alla Regione Campania, retta dal neo-governatore Roberto Fico, per la validazione. Palazzo Santa Lucia ha dato l'ok. Quali sono i prossimi passi? Il Comune incontrerà i delegati Uefa, dopodiché si dovrà procedere all'approvazione del Progetto Esecutivo, che deve avvenire entro luglio. In modo che la Uefa possa ufficializzare gli stadi degli Europei entro ottobre.

"Nei prossimi giorni – ha detto Manfredi – incontreremo di nuovo i delegati della Uefa per presentare definitivamente la candidatura di Napoli e dello stadio Maradona per ospitare le partite degli Europei 2032. La collaborazione tra istituzioni locali e nazionali – sul Maradona abbiamo finalmente anche il sostegno della Regione – ci permette di programmare, finanziare e realizzare interventi di lungo periodo, nell’interesse esclusivo dei cittadini e dei tifosi.Napoli merita uno stadio all’altezza della sua storia, dei suoi tifosi e del suo futuro di città sempre più moderna.

"Prende forma un percorso concreto per l’ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona – spiega Manfredi – I tifosi azzurri sanno quanto ci sia bisogno di intervenire sulla struttura per renderla più sicura ed efficiente, all’altezza delle grandi sfide sportive e degli eventi internazionali che attendono la nostra città.