video suggerito

Esplosione in una villetta a Marcianise per fuga di gas, feriti due donne e un bambino Due donne e un bambino sono rimasti feriti, non gravemente, per un’esplosione in una abitazione di Marcianise (Caserta); sarebbe stata causata da una fuga di gas. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il luogo dell'esplosione, a Marcianise (Caserta)

Tre persone, due donne e un bambino, sono rimasti feriti questa mattina a Marcianise, in provincia di Caserta, a seguito di una esplosione avvenuta in un appartamento di via Peschiera; lo scoppio sarebbe avvenuto per una perdita di gas dalle condutture domestiche. I tre sono stati accompagnati in ospedale, i medici avrebbero escluso il pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Marcianise e della locale Compagnia.

L'incidente è avvenuto alle 11.30 circa di oggi, 9 marzo, in un edificio all'altezza dei civici 11 e 13 di via Peschiera. La deflagrazione ha danneggiato il muro di due villette adiacenti. Due dei feriti, una donna di 68 anni e il nipote di 11, si trovavano nell'abitazione in cui è avvenuto lo scoppio; sono stati portati all'ospedale di Caserta. La terza vittima, anche lei giudicata non in pericolo di vita dai sanitari, è una donna di 80 anni, che vive nell'abitazione accanto ed è stata anche lei investita dall'esplosione dopo il danneggiamento del muro che collega le due case; l'anziana è stata accompagnata all'ospedale di Marcianise.

I due immobili coinvolti sono stati sequestrati dai carabinieri su disposizione del pm di turno. Una volta messa in sicurezza lo stabile, ed escluso il pericolo di cedimenti, sarà la volta degli accertamenti per verificare le cause dell'incidente, che comprenderanno anche i controlli sulle condutture domestiche del gpl per verificare lo stato dell'impianto.