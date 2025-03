Emissioni Co2 Campi Flegrei, le Asl comprano maschere antigas, autorespiratori e rilevatori negli ospedali

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Le Asl di Napoli comprano maschere antigas, autorespiratori e rilevatori di gas per gli ospedali per far fronte all'emergenza per le emissioni di anidride carbonica (Co2) ai Campi Flegrei. Negli ultimi giorni, sono stati avviati i controlli sulle possibili concentrazioni anomale di anidride carbonica nei seminterrati, come box auto, garage e cantine, non aerati sufficientemente, da parte di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e autorità sanitarie dopo l'allarme lanciato dall'Osservatorio Vesuviano Ingv. Tutte le operazioni sono coordinate dalla Prefettura di Napoli. I controlli si concentrano al momento su alcune zone dell'area bradisismica tra Pozzuoli, Agnano e Bagnoli. A Pozzuoli una scuola è stata chiusa. A Napoli e Bacoli i sopralluoghi, finora, hanno dato esito negativo: nessuna anomalia nelle scuole.

L'Asl Napoli 1 Centro, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, ha acquistato autorespiratori, maschere, rilevatori portatili e fissi per gli ambienti, da utilizzare per i controlli sull'anidride carbonica. Saranno utilizzati nella zona di competenza dell'azienda sanitaria. L'Asl Napoli 2 Nord, invece, ha comprato Dispositivi di Protezione Individuale di terza categoria, in dotazione esclusivamente dei nostri operatori appositamente formati per il loro utilizzo. Si tratta, in questo caso, di 35 maschere antigas, che coprono la faccia e sono dotate di specifico filtro.

Per quanto riguarda i rilevatori, l’Asl Napoli 2 Nord, così come concordato in sede di Tavolo Tecnico regionale istituito presso la Prefettura di Napoli, sta acquisendo per l’Ospedale di Pozzuoli rilevatori di CO2 con segnalatori acustici per il superamento delle soglie di tolleranza, che verranno posizionati in tutti i locali interrati e nei locali privi di areazione posti al primo piano dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.