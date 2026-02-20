Elezioni Salerno, Vincenzo De Luca: “Campo largo? Bestemmia”. Il figlio invece chiede un incontro al M5S regionale

A Salerno il M5S non vuole ingoiare la quinta candidatura di De Luca. Che intanto se ne frega e va avanti senza pentastellati e pure senza il Pd: “Chi vuole mi voti”

Vincenzo e Piero De Luca

«Il campo largo? Che volete fare? Volete bestemmiare con me? Abbiate pazienza. Io sono un modesto artigiano, ma facciano quello che vogliono». Parola di Vincenzo De Luca. L'ex presidente della Regione Campania vuole ricandidarsi per la quinta volta a sindaco di Salerno alle elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio, senza alcuna mediazione con le forze politiche ma facendosi votare e basta. Contemporaneamente il figlio Piero, segretario del Pd Campania, il primo partito della regione, cerca di mediare col Movimento Cinque Stelle per far sedere il partito che esprime il governatore regionale Roberto Fico, l'altro pilastro del progetto di campo largo progressista, al tavolo di trattativa.

L'ex governatore, non è solo candidato, è in campagna elettorale permanente. Continua a dettare il suo progetto, dipingendo Salerno come una sorta di Gotham city da salvare: «Dobbiamo riprendere la sicurezza nella città. La situazione non è tranquilla. Dobbiamo mettere in piedi un programma straordinario di rinnovamento. Dobbiamo recuperare un'immagine bella della città, bonificarla completamente». Quando gli chiedono se proporrà o meno la sua candidatura al vaglio delle forze politiche torna lo sceriffo d'un tempo: «Chi mi vuole votare, mi vota». Dunque zero dialogo. Almeno pubblicamente.

Invece il figlio, il segretario regionale Dem Piero De Luca, cui la leader nazionale Elly Schlein ha demandato la risoluzione della questione, dice che sarà avviato «nei prossimi giorni un tavolo regionale col Movimento Cinque Stelle, «provando a mettere insieme una coalizione di centrosinistra ampia, forte, strutturata, radicata soprattutto sul territorio». Coalizione, sì, ma per candidare chi? I Cinque Stelle salernitani De Luca non lo vogliono e sentono di aver ingoiato già troppe amare pillole durante le Regionali.

A livello regionale nel Movimento per ora stanno alla finestra a guardare quello che al momento è tutto scontro interno Pd: il segretario regionale pentastellato Salvatore Micillo non parla, al presidente della Regione Campania Fico in visita proprio al congresso del Pd di Napoli, quando gli viene posta la domanda su De Luca e Salerno dice: «So che, da questo punto di vista, ci sono discorsi tra i segretari dei partiti. Ci sono tanti Comuni, Salerno è uno dei tanti e decideranno le forze politiche».