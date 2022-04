È morto Percy Allum, politologo e studioso delle infiltrazioni della camorra, ex docente dell’Orientale È morto ad 89 anni Percy Allum, tra i più importanti politologi del Novecento. A Napoli è stato per 12 anni docente dell’Orientale.

A cura di Nico Falco

Percy Allum, frame da intervista dell’Association for the Study of Modern Italy (ASMI) del 2014

È morto Percy Allum, il politologo inglese tra i più importanti del Novecento. Nato nel 1933 a Thame, vicino ad Oxford, aveva 89 anni. Per oltre dieci anni è stato docente di Scienze politiche all'Università Orientale di Napoli (dal 1993 al 2005); rimasto molto legato alla città, ha studiato a fondo le infiltrazioni della malavita organizzata nella gestione del potere politico.

Suo il trattato "Potere e società a Napoli nel dopoguerra", pubblicato in Inghilterra nel 1975 e nello stesso anno tradotto in Italia e pubblicato con Einaudi, col quale ha, per primo, studiato a fondo la figura di Achille Lauro. In quella stessa opera tracciò un ritratto anche di Antonio Gava e raccontò la sua ascesa, definendolo "boss" per la capacità di utilizzare le risorse organizzative e della politica locale per affermarsi anche sul panorama politico nazionale. Sulla realtà napoletana anche "Il potere a Napoli. Fine di un lungo dopoguerra" (L'Ancora del Mediterraneo, 2001) e "Napoli punto e a capo. Partiti, politica e clientelismo: un consuntivo" (L'Ancora del Mediterraneo, 2003).

Allum si era laureato in Storia e diritto nel 1956 al Queen's College di Cambridge, nel 1959 si era specializzato in Scienze Politiche e in Diritto internazionale all'Institut d’études politiques di Parigi. Pochi anni dopo, nel 1965, aveva cominciato la carriera di docente universitario all'Università di Manchester, per poi insegnare per 30 anni in quella di Reading; ha tenuto corsi anche in Francia, nell'Università di Parigi-Vincennes, a Khartoum (Sudan) e, in Italia, nelle Università di Padova e Milano. Infine, tra il 1993 e il 2005, la cattedra all'Orientale di Napoli. Diversi i libri che trattano del sistema politico italiano, tra cui "Anatomia di una repubblica, Potere e istituzioni in Italia" (Feltrinelli, 1976), "L'Italia tra crisi e emergenza" (Guida, 1979), "'50/'80, vent'anni. Due generazioni a confronto" (scritto con Ilvo Diamanti, casa editrice Lavoro, 1986); "Democrazia reale. Stato e società civile nell'Europa occidentale" (Utet, 1998), "La repubblica in bilico (L'Ancora del Mediterraneo, 2005).