È morto anche il secondo studente 17enne vittima dell’incidente a Caiazzo: proclamato lutto cittadino

Immagine di repertorio

Il Comune di Caiazzo, in provincia di Caserta, distrutto dal dolore per la morte del secondo studente 17enne, vittima del terribile incidente stradale avvenuto nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 settembre scorso in località Miglio25, sulla strada provinciale 331 che da Alvignano conduce a Caiazzo. Il sindaco Stefano Giaquinto ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. L'automobile, a bordo della quale viaggiavano tre giovani, due fratelli di 19 e 16 anni e un amico di 17 che rientravano da una festa di compleanno, si era schiantata, per motivi ancora in corso di accertamento, contro un muro. La situazione era apparsa subito critica al personale del 118 intervenuto. Il 16enne, che viaggiava sul sedile del passeggero, purtroppo, era morto sul colpo. I funerali si sono svolti il 7 ottobre scorso. Gravissime le condizioni degli altri due feriti. Il 17enne è spirato ieri, lunedì 13 ottobre, mentre il fratello 19enne è ancora ricoverato all'Ospedale "Antonio Cardarelli" di Napoli.

Lutto cittadino a Caiazzo per la morte del 17enne

A Caiazzo la comunità è sconvolta dall'accaduto e si è stretta attorno alle famiglie delle vittime, in questo momento di profondo dolore, per la terribile e prematura perdita. Il sindaco Stefano Giaquinto ha proclamato il lutto cittadino. "A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità – ha scritto in un post sui social – esprimo il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa del giovane, che ci ha lasciati troppo presto, lasciando in tutti noi dolore, incredulità e un grande vuoto. Dopo il fatale incidente, la speranza che potesse tornare a casa non ci ha mai abbandonati. Purtroppo, così non è stato. In questo momento di immenso dolore, la città si stringe attorno ai genitori, ai nonni, alla sorellina e a tutti i suoi cari, con silenzioso rispetto e profonda vicinanza. Un pensiero sentito va anche ai suoi amici, ai compagni di scuola, a tutti coloro che lo conoscevano e gli volevano bene. Amava la vita, e la affrontava con entusiasmo, generosità e sorriso. Insieme, troveremo il modo per non dimenticare la sua giovane vita, volata via troppo presto. In occasione delle esequie, sarà proclamato lutto cittadino: un atto doveroso e sentito per condividere ufficialmente il dolore di tutta la città e per onorare la memoria di un ragazzo che resterà per sempre nei nostri cuori".