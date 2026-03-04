napoli
Due feriti nell’incidente sulla Tangenziale di Napoli, riaperta a tre corsie verso Pozzuoli

Due feriti nell'incidente di questa mattina sulla Tangenziale di Napoli: riaperta a 3 corsie da mezzogiorno in direzione Pozzuoli.
A cura di Pierluigi Frattasi
Due feriti in codice giallo in ospedale nell'incidente stradale tra due camion e un bus avvenuto questa mattina a Napoli, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate. Lo scontro è avvenuto attorno alle 9 del mattino di oggi, mercoledì 4 marzo, mandando in tilt la circolazione. Sul posto la Polizia Stradale, gli ausiliari del traffico di Tangenziale, ambulanze e vigili del fuoco. Poco dopo mezzogiorno, la Tangenziale è stata riaperta a tre corsie in direzione Pozzuoli ed il traffico è tornato regolare. Nel tamponamento, avvenuto nei pressi dell’uscita di Agnano, erano rimasti coinvolti due autocarri e un autobus, successivamente rimossi dalla carreggiata.

Scontro tra tre mezzi pesanti, Tangenziale Napoli riaperta a mezzogiorno

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, i mezzi di soccorso e il personale della Tangenziale di Napoli per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell’area. Per fortuna, i feriti, secondo le prime informazioni, sarebbero lievi. Il personale sanitario dell'ambulanza del 118 dell'Asl di Napoli, dopo aver prestato le prime cure mediche e stabilizzato i feriti, li ha trasportati in codice giallo presso il Pronto Soccorso Ospedaliero, per gli ulteriori accertamenti del caso. I mezzi coinvolti nell'incidente, come detto, sono stati rimossi con il carro attrezzi. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze. Mentre si cercano le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per avere ulteriori elementi utili alle indagini. La macchina dei soccorsi ha funzionato, nonostante gli inevitabili disagi, per fortuna scongiurando peggiori conseguenze.

napoli
