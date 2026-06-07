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Chiusa una corsia della Galleria Vittoria a Napoli per incidente stradale oggi domenica 7 giugno

Chiusa la corsia della Galleria Vittoria da via Chiatamone verso via Acton per incidente stradale.
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A cura di Pierluigi Frattasi
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Chiusa una corsia della Galleria della Vittoria a Napoli per un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto attorno alle ore 16,00 di oggi, domenica 7 giugno. Sul posto è arrivata la Polizia locale che ha transennato la corsia di marcia che va dal lato del Chiatamone verso via Acton per consentire le operazioni di soccorso. Il traffico proveniente da via Arcoleo è stato deviato su via Chiatamone. Mentre si circola normalmente sull'altro senso di marcia da via Acton verso via Arcoleo. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Al momento non si conoscono i tempi della riapertura. Le forze dell'ordine stanno provvedendo ad eseguire i rilievi del caso. Una volta liberate le corsie dai mezzi incidentati, potrà essere ripristinato lo scorrimento regolare della circolazione stradale anche nell'altro senso di marcia.

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