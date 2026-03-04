napoli
Incidente tra due camion e un bus sulla Tangenziale di Napoli: ci sono feriti, traffico bloccato in direzione Pozzuoli

Lo scontro tra i tre mezzi pesanti si è verificato nei pressi dello svincolo di Agnano: sul posto ambulanze e forze dell’ordine per soccorrere i feriti e gestire la viabilità, fortemente rallentata.
A cura di Valerio Papadia
Grave tamponamento sulla Tangenziale di Napoli nella mattinata odierna, mercoledì 4 marzo: intorno alle 9.30, per cause che sono ancora in corso di accertamento, due camion e un autobus si sono scontrati in prossimità dello svincolo di Agnano, in direzione Pozzuoli. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno assistito i feriti, il cui numero non è ancora chiaro: le persone coinvolte, da quanto si apprende, non sarebbero però in gravi condizioni, dal momento che sono state trasportate in ospedale in codice giallo.

Circa 2 chilometri di coda sulla Tangenziale di Napoli

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, che si sono adoperati per gestire la viabilità. L'incidente, infatti, ha provocato notevoli rallentamenti alla circolazione automobilistica, facendo registrare circa 2 chilometri di coda in direzione di Pozzuoli; per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi pesanti rimasti coinvolti nell'incidente, infatti, dove è avvenuto lo scontro si procede su una sola corsia, invece delle tre a disposizione.

Cronaca
Incidenti stradali
napoli
