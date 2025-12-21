Due donne investite e ferite sulle strisce davanti al supermercato: incidente stradale all’Arenaccia

Due donne anziane investite e ferite mentre attraversavano sulle strisce davanti al supermercato Conad dell'Arenaccia, al centro storico di Napoli. Il violento incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 20 dicembre, attorno alle ore 21,30, nei pressi di piazza Poderico. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con le forze dell'ordine e due ambulanze del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro, che hanno prestato le prime cure mediche alle malcapitate. Entrambe le donne, dopo essere state stabilizzate, sono state trasportate in ospedale. A denunciare l'accaduto il consigliere della IV Municipalità, Enrico Cella, che spiega: "Non si può andare avanti così, bisogna potenziare l'illuminazione pubblica che è carente, sarebbe opportuno mettere almeno altri tre dossi lungo la strada, rifare la segnaletica stradale orizzontale e rivedere la temporizzazione dei semafori di Piazza Poderico che in questo modo stanno creando pericolo, disagi, inquinamento acustico e atmosferico".

All'Arenaccia installate le strisce rialzate, ma ancora incidenti

In via Arenaccia ci sono purtroppo spesso incidenti stradali. Per questo, il Comune ha installato le strisce pedonali rialzate in diversi punti, per facilitare l'attraversamento ai pedoni. Tuttavia, gli incidenti continuano, come accaduto anche ieri sera. "Stasera – scrive Cella – c'è stato l'ennesimo incidente in Via Arenaccia. Nei pressi del supermercato Conad due donne anziane sono state investite da un auto mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. C'è stato bisogno dell'intervento di due autoambulanze. Le due donne investite sono state trasportate in ospedale. L'incidente è avvenuto a pochi metri di distanza da Piazza Poderico dove da alcuni giorni sono stati accesi i semafori".