Due cagnolini abbandonati in una scarpata, ritrovati grazie ai guaiti e salvati dai pompieri I due cagnolini erano stati abbandonati in una scarpata in via Fontanelle a Mirabella Eclano. Sono stati salvati dai vigili del fuoco.

A cura di Pierluigi Frattasi

Due cagnolini abbandonati in una scarpata, stremati ed affamati, sono stati ritrovati dai vigili del fuoco a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino. I due cuccioli di cane erano sul fondo di un dirupo scosceso. Difficili da individuare tra le frasche alte. A rivelare la loro presenza sono stati i guaiti dei due piccoli animali. I cagnolini si lamentavano e piangevano, così alcuni passanti hanno sentito i loro lamenti e, incuriositi, si sono avvicinati per cercare di capire cosa stesse succedendo.

I cagnolini trovati grazie ai guaiti

A quel punto, hanno scorto i due cuccioli in fondo alla scarpata, soli e affamati e hanno chiamato subito i pompieri. Immediatamente una squadra dei Vigili del Fuoco è partita dal distaccamento di Grottaminarda per arrivare sul posto e tentare di salvare i due cagnolini.

I pompieri sono giunti sul posto attorno alle ore 15,30 di oggi, martedì 4 luglio 2023. Quando sono arrivati, sono scesi dal mezzo di servizio ed hanno cominciato la discesa lungo la scarpata per raggiungere i due piccoli cani. L'intervento di salvataggio per fortuna è andato a buon fine e non ha richiesto troppo tempo. Quando sono arrivati in fondo alla scarpata i vigili del fuoco hanno trovato i due cagnolini, di razza meticcia, rannicchiati tra le frasche. Li hanno avvicinati lentamente e li hanno raccolti.

Le due bestiole si trovavano in prossimità di via Fontanelle, a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino. Erano molto affamati. I vigili del fuoco si sono subito presi cura di loro, li hanno coccolati. Poi hanno affidato i due teneri cuccioli alle cure dei sanitari del servizio veterinario, per gli ulteriori accertamenti.