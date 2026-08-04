Due boy scout si perdono nei boschi dell’Abbazia di Fontigliano in Irpinia: ritrovati dopo un giorno

Due boy scout si sono smarriti sul Cammino di San Guglielmo, tra Fontigliano e Laceno, in Irpinia. Ritrovati dopo un giorno dai soccorsi.

I boy scout salvati in Irpinia / Fanpage.it

Due boy scout si perdono nei boschi che circondano l'Abbazia benedettina di Fontigliano, percorrendo il Cammino di San Guglielmo. Ritrovati dopo un giorno dal soccorso alpino e dai vigili del fuoco. È accaduto nelle ultime ore. I due giovani si erano smarriti sui monti dell'Irpinia nella zona di Laceno. L’allarme è giunto direttamente al Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) da parte del capo scout, preoccupato per il mancato rientro dei due ragazzi, partiti nella mattinata di ieri dalla località Laceno con l’intenzione di raggiungere l’Abbazia di Fontigliano.

Sono partiti i soccorsi, ritrovati dopo un giorno

Ricevuta la richiesta di intervento, il CNSAS ha immediatamente avviato le operazioni di ricerca, allertando contestualmente i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, e gli SMTS della C.R.I Campania con i quali è stato costituito un dispositivo congiunto di ricerca. Le ricerche sono proseguite senza sosta per tutta la notte, anche grazie al supporto dell’Aeronautica Militare, che ha impiegato un elicottero con equipaggio decollato da Pratica di Mare per effettuare un sorvolo notturno dell’area mediante termocamera. Nelle prime ore della mattinata le operazioni sono proseguite anche con il supporto dell’elicottero “Drago” dei Vigili del Fuoco, impegnato nel sorvolo della zona interessata.

I due ragazzi sono stati individuati nella mattinata di oggi dopo essere riusciti a richiamare l’attenzione di un ciclista di passaggio, al quale hanno comunicato la propria posizione, consentendo così ai soccorritori di raggiungerli rapidamente. Le squadre del CNSAS, assieme ai Vigili del fuoco li hanno raggiunti, prestando loro la prima assistenza. I due scout erano in buone condizioni fisiche, sebbene provati dalla notte trascorsa all’aperto e con alcune escoriazioni di lieve entità. Avevano smarrito il sentiero ritrovandosi fuori traccia, e non riuscendo a contattare i capi scout al telefono avevano deciso di trovare riparo la notte per riprendere il cammino all’alba. Le ricerche dei due giovani scout, infine, si sono concluse con esito positivo.