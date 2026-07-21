Achille Polonara riparte dall’Avellino Basket: è il nuovo assistant coach di Gennaro di Carlo

Per Achille Polonara prima esperienza da assistant coach dopo il ritiro: “Non vedo l’ora di iniziare: sono davvero molto carico e felice”.

Achille Polonara

Achille Polonara riparte da Avellino: è il nuovo assistant coach di Gennaro di Carlo, tecnico della squadra di basket biancoverde che milita in A2, ma con serie ambizioni di tornare nella massima serie. "Benvenuto, Achille. Siamo felici di averti con noi e pronti a scrivere insieme questo nuovo capitolo", ha comunicato la società irpina con un post ufficiale: ma la notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo della pallacanestro. "Ringrazio l’Halley Campania Avellino Basket per questa enorme opportunità", ha commentato lo stesso Polonara, "Non vedo l’ora di iniziare: sono davvero molto carico e felice di poter vivere questa nuova esperienza e collaborare con coach Di Carlo e tutto lo staff".

L'ex cestista aveva provato a rientrare sul parquet di gioco dopo la malattia che, diagnosticata nel maggio 2025, ad ottobre lo aveva portato in coma per dieci giorni: proprio ad Avellino aveva ripreso ad allenarsi, per poi alzare bandiera bianca. Ma resterà nel basket, seppur nello staff tecnico, primi passi per diventare in futuro primo coach: appena lo scorso 16 luglio l'ex atleta azzurro aveva ricevuto la tessera di allenatore con la qualifica di Allenatore Nazionale. "Sono orgoglioso di poter annunciare la collaborazione del nostro club con Achille Polonara, frutto di profonda stima reciproca nata nei mesi in cui abbiamo avuto l’onore di ospitarlo ad Avellino", ha commentato Giuseppe Lombardi, patron dell'Avellino Basket, "Alla prima esperienza da assistant coach siamo felici che vesta i colori biancoverdi e certi che questo possa essere l’inizio di una nuova carriera ricca di soddisfazioni da iniziare a costruire e vivere insieme. Non vediamo l’ora di cominciare". Tanti i messaggi ricevuti sui social da tifosi, non solo dell'Avellino ma da tutta Italia, e anche dal resto del mondo. Per Achille Polonara, dunque, è tempo di ricominciare.