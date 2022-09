Due bimbi e le mamme intossicati dal gas dopo essere stati dal parrucchiere finiscono in ospedale I quattro pazienti sono stati trattati in camera iperbarica. I due bimbi ricoverati al Santobono. Una delle mamme è incinta ed è stata ricoverata in ginecologia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Due bambini e le rispettive mamme, intossicati dal gas dopo essere stati da un parrucchiere a Salerno, sono finiti in ospedale con malori. È accaduto oggi pomeriggio, giovedì 8 settembre 2022. Le due mamme si erano recate in momenti diversi con i loro figli di 2 e 4 anni nel salone per donne, che si trova nella zona orientale di Salerno. Successivamente, però, i quattro sono stati colti da malore. La bambina presentava uno stato soporoso, mentre il bambino ha subito una convulsione.

Trattati in camera iperbarica, poi trasferiti al Santobono

I quattro pazienti si sono recati all'Ospedale di Salerno dove sono stati subito visitati dai medici che hanno prestato le prime cure. Sono stati sottoposti quindi ad emogas, dalle analisi sono emersi valori elevatissimi che hanno reso necessario il trattamento in camera iperbarica. Successivamente, i pazienti sono stati trasferiti all'Ospedale pediatrico Santobono di Napoli, uno in ambulanza ed un altro in elicottero, dove sono stati stabilizzati. Le loro condizioni al momento sono buone. Anche le due mamme stanno bene, anche se per una delle due, al nono mese di gravidanza, si è reso necessario il ricovero in Ginecologia.

Sequestrato il negozio

I soccorsi sono stati coordinati dai dottori Renato Gammaldi, Antonio Siglioccolo, Vittorio Caterina e Gaetano Imbimbo. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Salerno, che stanno eseguendo gli accertamenti di rito. I militari dell'Arma, guidati dal capitano Antonio Corvino, hanno posto sotto sequestro in via preventiva il negozio di parrucchiere. Non è escluso che l'intossicazione possa essere stata provocata da un eventuale malfunzionamento al sistema di aerazione. Solo ipotesi, al momento, sulle quali solo le successive indagini potranno fare luce.