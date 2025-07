video suggerito

Dove vedere Temptation Island 2025 all’aperto nei locali in Campania Il successo di “Temptation Island” 2025 si misura anche dalle numerose iniziative di visione pubblica del reality: lidi e locali offrono maxischermi per le puntate con la formula panino+bibita. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Redazione Napoli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'edizione 2025 di "Temptation Island", il reality di Canale 5 sui rapporti di coppia, si preannuncia infuocata quasi quanto quest'estate. I lidi balneari, i lounge e i bar lo hanno capito e nelle proposte stanno introducendo la Serata Temptation: spiaggia di sera, panino e maxischermo su cui guardare il programma e commentarlo ad alta voce. Ha iniziato il "Lido della Siesta" di Castel Volturno, nota località del Casertano, con la formula panino e bibita, ma ne segnalano anche in provincia di Salerno, al "Villitaly", dove c'è addirittura la possibilità di vedere lo show in piscina, magari sorseggiando un cocktail, con il maxischermo a bordo vasca.

Al momento non esiste un elenco aggiornato dei locali all'aperto che proiettano Temptation Island a Napoli e provincia ma, visto il fortunato esordio del reality dei "falò di confronto" e delle prove di fedeltà fra giovani coppie, è possibile che questa iniziativa si diffonda a macchia d'olio. Del resto è una classica operazione win-win: chi prenota può godersi una serata di svago senza stress e restando in zona spiaggia. Chi offre questo tipo di serate si assicura una clientela tranquilla e propensa a bere e mangiare mentre guarda lo show. Peraltro in questa stagione 2025 "Temptation Island" si caratterizza per la nutrita presenza di tentatori e tentatrici napoletani e casertani. Anche nelle coppie che saranno messe alla prova dalle tentazioni del reality di Canale 5 ci sono personaggi provenienti dalla Campania.