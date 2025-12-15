Dove vedere il miracolo di San Gennaro del 16 dicembre 2025 in diretta tv: orario e canale

Terzo appuntamento a Napoli per il prodigio di San Gennaro: il 16 dicembre, infatti, si ricorda il "miracolo laico", ovvero la processione della statua del Santo che, secondo la tradizione, salvò la città di Napoli dall'eruzione del Vesuvio del 1631 che invece distrusse diverse città come Ercolano, Pompei, Ottaviano e Portici, causando oltre quattromila morti. Il 16 dicembre è il giorno in cui si celebra, per la terza volta nell'anno solare, il prodigio della liquefazione del sangue del Santo e, come sempre, la popolazione si prepara ad assistere chi dal vivo e chi in televisione alle celebrazioni del rito.

Dove seguire il "miracolo laico" di San Gennaro in tv

Per seguire il prodigio di San Gennaro in tv, basterà collegarsi su Canale 21 (canale 10 del digitale terrestre in Campania, canale 19 nel Lazio, diretta streaming sul sito di Canale 21 in tutto il. mondo) già dalle 6.15 con i primi VG21, il telegiornale della tv partenopea, con collegamenti in diretta dal Duomo di Napoli. Poi, alle 9, l'apertura della cassaforte nella Reale Cappella e il prelievo delle ampolle contenenti il sangue del Santo, in attesa del tradizionale sventolare di fazzoletti bianchi in caso di prodigio.

Perchè il miracolo di San Gennaro avviene anche il 16 dicembre

Il 16 dicembre è il giorno del "miracolo laico": diversamente da quello del 19 settembre, giorno del martirio (avvenuto nel 305 dopo Cristo) e da quello di maggio (che ricorda la traslazione delle spoglie dell'Agro Marciano a Napoli), il 16 dicembre ricorda la processione che l'arcivescovo di Napoli, monsignor Francesco III Boncompagni, ordinò di eseguire nel 1631 per evitare che l'eruzione del Vesuvio, iniziata quel giorno dopo 300 anni di inattività, raggiungesse Napoli. La lava si fermò proprio prima di raggiungere la città, risparmiandola. Da allora, la città venera il Santo anche come "salvatore" da quell'eruzione.