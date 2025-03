video suggerito

Dove aprirà Salt Bae a Napoli: il ristorante steak house di lusso punta a Mergellina Dove aprirà Salt Bae il suo ristorante steak house di lusso a Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Salt Bae, l'imprenditore turco "re" delle carni di lusso, ha annunciato l'apertura di un ristorante steak house a Napoli. Ma dove potrebbe aprire la nuova "boutique" delle carni pregiate? Tutti gli indizi, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, portano alla zona di Mergellina, tra piazza Sannazaro, via Caracciolo e il Molo Luise, zona di attracco per tanti yacht di lusso a Napoli e tra le più belle e suggestive di Napoli, quella del Lungomare sul lato del Consolato degli Stati Uniti d'America. A poca distanza dalla Rotonda Diaz e dalla Villa Comunale.

A quanto si apprende, Nusret Gökçe, che è anche un famoso influencer (53milioni di follower su Instagram, 15 milioni su TikTok) per il gesto del sale sul gomito diventato virale, avrebbe anche opzionato un locale, ma l'accordo non sarebbe ancora concluso. Il problema del blocco delle licenze per le nuove aperture nel centro storico non ci sarebbe, in primo luogo perché può essere superato con un subentro, in secondo perché a luglio scadrà l'ordinanza triennale e, come anticipato da Fanpage.it, non sarà rinnovata, bensì sostituita dal nuovo piano del commercio.

Salt Bae, il macellaio turco apre ristorante a Napoli

Il 4 gennaio scorso Salt Bae si è fatto fotografare su suo profilo ufficiale di Instagram mentre firmava una serie di contratti d'apertura. C'erano anche tre sedi previste in Italia: Napoli, Roma e Milano: "Ecco come entriamo nel 2025: Città del Messico Roma, Milano, Cappadocia e Napoli. Auguro a tutti il meglio per il nuovo anno", scriveva a corredo del post l'imprenditore influencer. Lo scorso dicembre Nusret era stato fotografato a Napoli mentre pranzava nella pizzeria "50 Kalò" di Ciro Salvo in piazza Sannazaro.