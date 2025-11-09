Doppio incidente a Fuorigrotta, due auto si ribaltano vicino allo Stadio Maradona: ci sono feriti

Doppio incidente stradale con feriti a Fuorigrotta, in via Leopardi e nei pressi dello Stadio Maradona. Sul posto polizia locale, pompieri e 118.

Doppio incidente stradale nella notte a Fuorigrotta, quartiere occidentale di Napoli, con due auto che, separatamente, si schiantano e si ribaltano nei pressi dello Stadio Diego Armando Maradona. Segnalati anche feriti. Un bilancio pesante, che ha richiesto l'intervento di Polizia Locale, vigili del fuoco e ambulanza del 118, intervenuti nella notte tra sabato 8 e domenica 9 novembre. Il primo sinistro è avvenuto in via Leopardi, all'altezza del Serpentone. Il secondo ad alcune centinaia di metri di distanza, nelle adiacenze dell'impianto sportivo di Fuorigrotta, sul lato dei Distinti. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Su entrambi i sinistri sono in corso accertamenti delle forze dell'ordine e non si esclude che possano essere acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

"Notte di delirio a Fuorigrotta"

A denunciare l'accaduto il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che parla di "notte di delirio a Fuorigrotta dove due auto si sono ribaltate a poca distanza. La prima in via Leopardi, all’altezza del Serpentone. Il video dell’auto capottata mi è stato inviato da un cittadino al deputato Borrelli che afferma che dalla macchina sono usciti dei ragazzi in evidente stato di alterazione". La seconda auto si è ribaltata fuori lo stadio Maradona, lato distinti. In questo caso, precisa il deputato, "è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e pare che la persona alla guida sia rimasta gravemente ferita".

La zona intorno al Maradona è da tempo oggetto delle denunce di Europa Verde, lì ogni notte i giovani si divertono a sfrecciare con le loro auto, impennare con gli scooter ed esibirsi in acrobazie di ogni genere. Questa sera il deputato Francesco Emilio Borrelli sarà all’esterno dello stadio Maradona, con Rosario Pugliese, membro dell’Esecutivo Regionale di Europa Verde, e i residenti del quartiere, per chiedere soluzioni immediate a un problema ormai fuori controllo.

Stasera presidio dei cittadini

“Siamo alla follia – commentano Borrelli e Pugliese – bisogna fermare tutto questo prima di piangere altre vittime. Da tempo denunciamo quanto avviene tutte le notti, in particolare nei week end, a Fuorigrotta. Orde di ragazzi, spesso anche minorenni, occupano gran parte del quartiere per compiere peripezie alla guida. A pagarne le conseguenze più pesanti sono i residenti, che ormai hanno paura anche di girare a piedi nei pressi di casa. Proprio con loro ci ritroveremo stasera, alle 21,30 davanti lo stadio Maradona, per presidiare la piazza e chiedere che tutto questo finisca. Serve un intervento deciso di Questore e Prefetto che preveda un presidio fisso di Forze dell’Ordine per fermare questi giovani sbandati che mettono in pericolo l’incolumità di tutti”.