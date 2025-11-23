Donna trovata morta in casa nel Salernitano, salma sequestrata: indaga la Polizia a Cava de’Tirreni

Immagine di repertorio

Una donna è stata ritrovata trovata morta in casa nel pomeriggio di ieri, sabato 22 novembre, a Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno. Quando nessuno rispondeva dall'interno dell'abitazione, né al telefono, è stato dato l'allarme. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Salerno che stanno indagando sull'accaduto. L'identità della donna non è stata ancora diffusa, né si conosce l'età. Il corpo senza vita è stato ritrovato all'interno dell'abitazione. Sul posto anche il medico legale e la polizia scientifica. Sono stati eseguiti i primi rilievi del caso e l'esame clinico esterno. La salma è stata sequestrata ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria presso l'obitorio per l'eventuale autopsia. Al momento non si esclude alcuna ipotesi sulle cause della morte.