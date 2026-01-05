napoli
video suggerito
video suggerito

Donna muore al Pronto Soccorso a Napoli, figlio sporge denuncia: “Decesso scoperto dopo ore”

Il figlio di una donna deceduta nella clinica Villa Betania, quartiere Ponticelli, ha sporto denuncia: la madre sarebbe stata lasciata senza assistenza per ore e solo dopo il suo intervento sarebbe stato scoperto il decesso.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Nico Falco
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il personale sanitario si sarebbe accorto che era morta soltanto dopo diverse ore, e solamente in seguito all'arrivo del figlio, che l'aveva trovata incosciente sulla barella dove l'aveva lasciata il giorno prima: storia al centro di una denuncia presentata ai carabinieri e che riguarda la morte di una donna di 86 anni, ricoverata nella clinica Villa Betania, a Napoli Est, a seguito di un malore. Sull'accaduto è stata aperta una indagine, la salma della donna è stata sequestrata e verrà nei prossimi giorni sottoposta all'autopsia per chiarire le cause del decesso.

Il ricovero nella clinica Villa Betania a Napoli

La donna, Clotilde Cotecchia, 86 anni, era stata portata al Pronto Soccorso dell'ospedale di Ponticelli nel pomeriggio dello scorso 2 gennaio dal figlio, Corrado Perillo, che aveva poi dovuto allontanarsi per le regole di accesso e permanenza nella struttura ospedaliera. Quando aveva lasciato la clinica, spiega a Fanpage.it l'avvocato Sergio Perillo, la signora soffriva di un forte mal di testa ma era vigile e cosciente. Il giorno successivo, il figlio della 86enne è tornato nell'ospedale ma, contrariamente a quanto gli era stato assicurato il giorno precedente, la madre non era stata portata in reparto: era stata solo spostata in un altro punto del Pronto Soccorso ma era ancora sulla barella.

Il decesso dell'anziana scoperto dopo ore

A quel punto l'uomo, pensando che stesse dormendo, avrebbe provato a svegliarla ma avrebbe visto che non dava nessun segno di vita. Avrebbe quindi avvisato il personale sanitario, che sarebbe però intervenuto successivamente e dopo molte insistenze. L'anziana sarebbe stata quindi portata in un'altra sala e successivamente al figlio sarebbe stato comunicato l'avvenuto decesso. Un'altra paziente avrebbe riferito a Perillo che la madre era in quello stato da almeno un paio d'ore.

Leggi anche
"Non ci sono ambulanze", anziano disabile con spasmi portato al Pronto Soccorso dopo 24 ore finisce in barella

"A prescindere dalle cause del decesso, che verranno chiarite con l'autopsia – conclude l'avvocato Sergio Perillo – queste circostanze pongono interrogativi inquietanti sui tempi di vigilanza e intervento all'interno del Pronto Soccorso".

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Tassa di soggiorno 2026 Napoli, si cambia: nuove tariffe per alcuni tipi di hotel
Dal 1 gennaio 2026 è cambiata l'imposta di soggiorno a Napoli: le nuove tariffe
Il Comune potrebbe modificarle ancora. La manovra nazionale consente un aumento fino a 2 euro in più
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views