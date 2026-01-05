Donna muore al Pronto Soccorso a Napoli, figlio sporge denuncia: “Decesso scoperto dopo ore”

Il figlio di una donna deceduta nella clinica Villa Betania, quartiere Ponticelli, ha sporto denuncia: la madre sarebbe stata lasciata senza assistenza per ore e solo dopo il suo intervento sarebbe stato scoperto il decesso.

Il personale sanitario si sarebbe accorto che era morta soltanto dopo diverse ore, e solamente in seguito all'arrivo del figlio, che l'aveva trovata incosciente sulla barella dove l'aveva lasciata il giorno prima: storia al centro di una denuncia presentata ai carabinieri e che riguarda la morte di una donna di 86 anni, ricoverata nella clinica Villa Betania, a Napoli Est, a seguito di un malore. Sull'accaduto è stata aperta una indagine, la salma della donna è stata sequestrata e verrà nei prossimi giorni sottoposta all'autopsia per chiarire le cause del decesso.

Il ricovero nella clinica Villa Betania a Napoli

La donna, Clotilde Cotecchia, 86 anni, era stata portata al Pronto Soccorso dell'ospedale di Ponticelli nel pomeriggio dello scorso 2 gennaio dal figlio, Corrado Perillo, che aveva poi dovuto allontanarsi per le regole di accesso e permanenza nella struttura ospedaliera. Quando aveva lasciato la clinica, spiega a Fanpage.it l'avvocato Sergio Perillo, la signora soffriva di un forte mal di testa ma era vigile e cosciente. Il giorno successivo, il figlio della 86enne è tornato nell'ospedale ma, contrariamente a quanto gli era stato assicurato il giorno precedente, la madre non era stata portata in reparto: era stata solo spostata in un altro punto del Pronto Soccorso ma era ancora sulla barella.

Il decesso dell'anziana scoperto dopo ore

A quel punto l'uomo, pensando che stesse dormendo, avrebbe provato a svegliarla ma avrebbe visto che non dava nessun segno di vita. Avrebbe quindi avvisato il personale sanitario, che sarebbe però intervenuto successivamente e dopo molte insistenze. L'anziana sarebbe stata quindi portata in un'altra sala e successivamente al figlio sarebbe stato comunicato l'avvenuto decesso. Un'altra paziente avrebbe riferito a Perillo che la madre era in quello stato da almeno un paio d'ore.

"A prescindere dalle cause del decesso, che verranno chiarite con l'autopsia – conclude l'avvocato Sergio Perillo – queste circostanze pongono interrogativi inquietanti sui tempi di vigilanza e intervento all'interno del Pronto Soccorso".