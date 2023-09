Don Patriciello vuole parlare con le pornostar: “Spiegherò che la loro attività fa male ai bambini” Patriciello: “Porno pericoloso per bambini, lo dirò a pornostar. Ho parlato con ministra Roccella per portare avanti questa lotta”

A cura di Redazione Napoli

«Se devo chiedere anche alle pornostar e ai pornostar di venirci incontro, lo faccio. Siamo per l'amore di questi bambini e dobbiamo usare tutto». Don Maurizio Patriciello, parroco del Parco Verde di Caivano, ieri al Consiglio comunale di Napoli per un incontro della commissione anticamorra della Campania, si è detto disponibile a promuovere confronti con le star dei film porno per sensibilizzarli sulle azioni da compiere affinché i bambini non incappino in certi video.

Il parroco del Parco Verde, sottolineando di aver parlato del tema con la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, continua: «la pornografia online viene vista dai bambini senza discernimento e fa tanto male a questi giovanissimi». E spiega: