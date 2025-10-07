napoli
Discarica abusiva di materiali tessili nel garage condominale: box auto sequestrato ad Afragola

Una discarica abusiva scoperta in un garage al centro di Afragola: era all’interno di un condominio. L’operazione della Polizia locale guidata dal Comandante Piricelli.
A cura di Pierluigi Frattasi
Il garage per le auto all'interno del condominio trasformato in una discarica abusiva di materiali tessili. A scoprirlo gli agenti della Polizia Locale di Afragola, in provincia di Napoli, guidati dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli, componente della cabina di regia per il fenomeno della Terra dei Fuochi istituita presso la Prefettura di Napoli. L'operazione è scattata nell’ambito delle attività coordinate dall’incaricato di governo presso la Prefettura di Napoli, vice Prefetto Ciro Silvestro. I caschi bianchi hanno effettuato una ispezione in un garage che si trova ad Afragola, e precisamente con accesso da via Pascoli.

La scoperta nell'ambito dei controlli di Terra dei Fuochi

Gli agenti, giunti sul posto, hanno accertato che il garage, che si trova nel pieno centro abitato, era stato adibito a discarica abusiva di materiali tessili e rifiuti vari. Sono scattate, a quel punto, ulteriori verifiche. Dagli accertamenti, si è evinto che vi era una attività di raccolta non autorizzata che si concludeva con il deposito nel garage. Il box auto era divenuto una discarica abusiva. Il tutto in assenza di alcun titolo abilitativo.

Denunciato il titolare del garage

Quando hanno ispezionato i locali, gli agenti hanno trovato cumuli di tessuti e rifiuti vari, depositati senza alcuna autorizzazione ambientale. La discarica era priva di autorizzazioni ed è risultata essere stata realizzata in un condominio composto da civili abitazioni. Per l’assenza di autorizzazioni ambientali, il garage è stato posto sotto sequestro di Polizia Giudiziaria ed il titolare è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria.

Cronaca
