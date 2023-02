Discarica abusiva di fianco alla Tangenziale di Napoli: anche amianto abbandonato tra i rifiuti I carabinieri hanno sequestrato un’area di 20mila metri quadrati a Pozzuoli, proprio di fianco all’imbocco della Tangenziale; otto persone sono state denunciate.

A cura di Valerio Papadia

Duemila metri quadri, proprio di fianco alla Tangenziale di Napoli, interamente adibiti a discarica abusiva, piena di rifiuti anche pericolosi: la scoperta è stata effettuata dai carabinieri in via Artiaco a Pozzuoli. I militari dell'Arma della locale stazione, insieme a quelli forestali, hanno questa mattina posto sotto sequestro un'area di due ettari che sorge accanto alla Tangenziale partenopea: i rifiuti erano abbandonati sia in strutture pericolanti costruite per l'occasione, sia all'esterno, esposti a intemperie e agenti atmosferici.

Non solo amianto: nella discarica anche elettrodomestici, olii e vernici

Tantissimi i rifiuti che i militari dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato nella discarica abusiva: tra questi anche molti materiali considerati pericolosi per la salute dei cittadini. I carabinieri hanno infatti scoperto che nell'area erano state abbandonate lastre di amianto, ma anche elettrodomestici, olii combustibili e vernici. L'intera area è stata sequestrata e si procederà alla bonifica.

Nei guai due famiglie: otto persone sono state denunciate

Al termine delle operazioni, i carabinieri hanno denunciato otto persone, proprietarie dell'area adibita a discarica abusiva in via Artiaco: si tratta di due nuclei famigliari. Gli otto denunciati devono rispondere di gestione e stoccaggio illecito di rifiuti, nonché di getto pericoloso di cose.