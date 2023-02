Dimessa dalla clinica, Veronika Kvas muore a 42 anni: aperta un’inchiesta La donna è morta all’ospedale del Mare di Napoli dopo essere stata dimessa da una clinica di Ottaviano, nella quale si era recata con forti dolori al petto.

A cura di Valerio Papadia

La Procura di Napoli indaga sulla morte di Veronika Kvas, una donna di 42 anni originaria dell'Ucraina, deceduta lo scorso 11 febbraio all'ospedale del Mare di Napoli: nel nosocomio partenopeo la donna era stata ricoverata dopo essere stata dimessa da una clinica di Ottaviano, cittadina alle pendici del Vesuvio nella quale viveva da tempo.

La notte precedente al decesso, la donna aveva accusato forti dolori al petto e difficoltà respiratorie: il marito aveva deciso così di portarla in una clinica vicino casa. Qui, Veronika è stata sottoposta ad alcuni accertamenti, nel reparto di Prima Assistenza, e poi dimessa dopo un paio d'ore con la diagnosi di toracoalgia con vomito.

Nelle prime ora dell'11 febbraio, però, la 42enne ha cominciato a stare sempre peggio e, mentre andava in bagno, ha perso anche i sensi. Dopo aver contattato un cardiologo, si è deciso di portare la donna all'ospedale del Mare, dove è arrivata in codice rosso: nel nosocomio napoletano, purtroppo, la donna è deceduta, probabilmente a causa di un arresto cardiaco, nella tarda mattinata di sabato 11 febbraio.

Disposta l'autopsia, indagato il medico che ha avuto in cura Veronika

Saranno ora le indagini dei magistrati napoletani a fare piena luce su quanto accaduto a Veronika Kvas, che lascia il marito e un figlio di 12 anni. Come detto, la Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta: nel registro degli indagati è stato al momento iscritto il medico che ha avuto in cura la 42enne, mentre sul corpo della donna è stata disposta l'autopsia. Anche la clinica ha fatto sapere di avere avviato una indagine interna per fare luce sul decesso di Veronika.