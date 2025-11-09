Devasta l’ambulanza con l’estintore, minaccia gli infermieri e sputa al vigilante: paura al Pellegrini

Immagine di repertorio

Devasta l'ambulanza con l'estintore, minaccia gli infermieri e sputa in faccia al vigilante, prima di essere bloccato dai poliziotti di una volante. Attimi di paura nella notte al Pronto Soccorso dell'Ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca, al centro storico di Napoli, dove un uomo ubriaco, soccorso dal personale sanitario in piazza Garibaldi, nei pressi della Stazione Centrale, improvvisamente ha dato in escandescenze, aggredendo gli operatori.

Solo l'intervento provvidenziale delle forze dell'ordine è riuscito a placare la sua furia. Il paziente, nella foga, ha distrutto il vetro del finestrino dell'ambulanza con un estintore. A denunciare l'accaduto è Manuel Ruggiero, presidente dell'Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che difende i diritti e la sicurezza del personale sanitario. Secondo l'associazione, si tratterebbe della 59esima aggressione del 2025 tra l'Asl 1 e 2 di Napoli.

"Ambulanza devastata con l'estintore all'ospedale Pellegrini"

"Nella notte – racconta Ruggiero – un equipaggio del 118 è intervenuto presso la Stazione Centrale di Napoli per soccorrere un uomo di nazionalità marocchina, in evidente stato di ebbrezza e forte agitazione. Gli operatori, dopo aver richiesto senza successo supporto per il trasporto in sicurezza, hanno caricato il paziente sull’ambulanza e lo hanno condotto al Pronto Soccorso dell’ospedale Pellegrini".

Ma la situazione, secondo la versione di Nessuno Tocchi Ippocrate, si sarebbe complicata in poco tempo. "All’arrivo – infatti, secondo quanto ricostruito – durante la fase di discesa dal mezzo di soccorso, l’uomo ha afferrato l’estintore in dotazione all’ambulanza e ha sfondato il vetro del veicolo, minacciando il personale sanitario. In quei momenti ha inoltre sputato in faccia a una guardia giurata intervenuta in aiuto. La situazione è stata riportata sotto controllo grazie alla presenza di una volante della Polizia, che è immediatamente intervenuta. Il soggetto è stato comunque assistito dai sanitari e, terminate le cure, è stato accompagnato in mattinata dalle forze dell’ordine al commissariato per gli accertamenti del caso".