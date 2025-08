Decine di pesci morti a mare sulla spiaggia di San Giovanni a Napoli, dopo il parassita killer torna la paura

Decine di pesci morti a mare sulla spiaggia di San Giovanni a Teduccio, all'inizio della ex Corradini. La segnalazione arriva dall'attivista Enzo Morreale, esponente del comitato San Giovanni, che parla di "pesci morti di grossa taglia a San Giovanni a Teduccio. Il dato più inquietante è che nemmeno i gabbiani – notoriamente onnivori e attratti da ogni tipo di carcassa – si sono avvicinati a questi animali". "Non so di che specie siano – spiega Morreale a Fanpage.it – sembrerebbero cefali. Ma la vicenda va approfondita". Morreale ha segnalato l'accaduto alla Capitaneria di Porto di Napoli.

Il fenomeno del parassita killer nel 2024

Le cause di questo nuovo fenomeno di moria dei pesci al momento non sono note. Ma torna la paura sul litorale della zona orientale di Napoli, dove l'anno scorso si verificò una insolita e massiccia moria di pesci, in particolare alacce (della specie Sardinella aurita), come documentato da Fanpage.it, accatastate a centinaia sulla spiaggia conosciuta come ex Municipio. All'epoca, dopo indagini dell'Istituto Sperimentale Zooprofilattico del Mezzogiorno e dell'Arpac, emerse che la possibile causa della morte dei pesci poteva essere attribuita ad un particolare parassita killer, i microsporidi, un'infezione specie-specifica. Gli esperti arrivarono a questa conclusione anche in considerazione della esclusività della specie ittica coinvolta nell’evento di mortalità lungo il litorale. Un altro caso simile era accaduto ad agosto 2023 sulla costa salernitana.

Morreale ha contattato subito la Capitaneria di Porto per segnalare quanto accaduto, inviando le foto delle decine di pesci morti alla Guardia Costiera, per documentare "la presenza di numerosi pesci di grossa taglia, morti, trasportati dalla corrente verso la scogliera di San Giovanni a Teduccio. Ne ho contati più di 10. La posizione esatta è la seguente: 40.832344, 14.302535". La Capitaneria ha preso in carico la situazione. Nella zona, sono in corso al momento lavori di bonifica dell'area portuale. Al momento, nessuna ipotesi si può escludere sulla causa della morte dei pesci.