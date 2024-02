Centinaia di pesci morti sulla spiaggia a San Giovanni a Teduccio: indagine di Istituto Zooprofilattico, Asl e Arpac Gli ispettori Asl hanno prelevato i campioni che saranno analizzati dall’Istituto Zooprofilattico. L’Arpac a Fanpage.it: “Disposti controlli sull’inquinamento del mare” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Pierluigi Frattasi

Centinaia di pesci morti sulla spiaggia ex Municipio di San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli. Le immagini impressionanti sono state riprese in un video di Antonio Vitolo, del Comitato Storico 2003. Dopo la segnalazione dei cittadini, ieri mattina, a quanto apprende Fanpage.it da fondi qualificate, gli ispettori dell'Asl Veterinaria Napoli 1 hanno prelevato i pesci, i campioni sono stati inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, competente per il ramo animale, che li sta analizzando: i risultati si avranno la prossima settimana.

Mentre l'Arpac, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania, tramite il presidente Stefano Sorvino, afferma a Fanpage.it che saranno eseguite ulteriori verifiche nei prossimi giorni anche sulla qualità dell'acqua per verificare l'eventuale presenza di batteri o inquinamento. "Chiederemo una riunione della commissione Mare – afferma il consigliere Gennaro Demetrio Paipais – per chiarire quanto accaduto".

L'Arpac: "Disposte verifiche su qualità mare"

La zona della spiaggia di San Giovanni a Teduccio è particolarmente critica per la balneabilità, trovandosi a ridosso dell'area portuale e del depuratore di Napoli Est. A causa della presenza di quest'ultimo, peraltro, sono anche presenti grossi banchi di sardine, che nuotano talvolta in prossimità dell'arenile.

Il presidente dell'Arpac Campania, Stefano Sorvino, afferma a Fanpage.it:

"È una zona critica perché c'è la problematica degli scarichi fognari, l'alveo di Volla, è una zona fragile. Ho già disposto di fare a breve tutte le verifiche possibili. Ci coordineremo con l'Istituto Zooprofilattico che è competente per la parte animale".