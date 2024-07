video suggerito

Una tartaruga resta incastrata tra i lettini lasciati in spiaggia anche di notte a Maiori Una tartaruga resta incastrata tra i lettini di un lido a Maiori, nella costa d’Amalfi. Le immagini diffuse dal deputato Borrelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Una tartaruga "incastrata" tra i lettini di un lido balneare di Maiori. Le immagini sono state girate da un passante e sono state diffuse da Francesco Emilio Borrelli, deputato per l'Alleanza Verdi-Sinistra. "Povera tartaruga, non riesce a passare perché la spiaggia è tappezzata di lettini che non vengono rimossi nemmeno di notte", spiega l'autore del video, diventato subito virale. Le immagini arrivano da uno dei tanti lidi che si trovano lungo la costiera d'Amalfi: spiagge che però sono predilette anche dalle tartarughe per depositare le uova in attesa della schiusa. E non è raro che proprio la contaminazione dell'ambiente da parte dell'uomo renda problematico per loro andare a deporre le uova in tutta sicurezza.

Anche per questo motivo, da fine giugno sulle spiagge della Campania sono arrivati i Tartadogs, unità cinofile a cui spetterà di velocizzare ed ottimizzare l'individuazione dei nidi di tartarughe soprattutto nelle spiagge dove sia difficile avvistarli a occhio nudo. Grazie ai loro avvistamenti, il personale esperto potrà così localizzare le uova che necessitano di protezione o ricollocazione in attesa della schiusa. Ma questo ovviamente non mette al riparo i tetrapodi dalle insidie della vicinanza ai luoghi abitati dall'uomo.