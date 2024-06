video suggerito

I "tartadogs" sulle spiagge della Campania: i cani che trovano e salvano le uova di tartaruga Da fine giugno in Campania ci saranno i Tartadogs, le unità cinofile di Legambiente ed Enci che troveranno e proteggeranno i nidi di tartarughe in spaggia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Arrivano anche in Campania i "tartadogs", i cani addestrati per la ricerca e la messa in sicurezza dei nidi di tartarughe marine. Lo ha annunciato Legambiente, che si è occupata del progetto Life Turtlenest cofinanziato dall'Unione europea, assieme all'Ente Nazionale Cinofilia Italiana. Oltre che alla Campania saranno attivi anche in altre regioni come Puglia, Calabria, Lazio e Toscana, sulle cui spiagge le tartarughe amano nidificare.

Toccherà ai Tartadogs velocizzare ed ottimizzare l'individuazione dei nidi, soprattutto nelle spiagge dove sia difficile avvistarli a occhio nudo. Grazie ai loro avvistamenti, il personale esperto potrà così localizzare le uova che necessitano di protezione o ricollocazione in attesa della schiusa. Si tratta di una unità unica a livello europeo: prima dei Tartadogs italiani, solo in Florida vi era stato un esperimento simile.

Quattro i cani che formeranno la pattuglia dei Tartadogs: due labrador (un maschio e una femmina), un pastore olandese ed uno springer spaniel. A loro si affiancheranno ovviamente i conduttori, con i quali pattuglieranno le spiagge nelle primissime ore del giorno, quando le temperature sono ancora miti e adeguate alla ricerca. Il loro "lavoro" in Campania inizierà a fine giugno.

“Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti", ha commentato Dino Muto, Presidente ENCI, "che nascono dall’aver sempre a cuore e cura dei nostri amici a quattro zampe, del prezioso lavoro dei loro allevatori e addestratori, dei bisogni dei cittadini e della difesa dell’ambiente. Oggi le molteplici professionalità, competenze e alleanze, come quella consolidata con Legambiente, consentono ad ENCI di essere partner e portare con successo la cinofilia italiana nelle più innovative progettualità ed esperienze a livello mondiale", ha concluso Muto.