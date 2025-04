video suggerito

Nidi di processionaria nelle scuole di Napoli: arrivano i disinfestatori Nidi di processionaria, il bruco velenoso, segnalati anche nelle scuole di Napoli. Intervengono i disinfestatori della Napoli Servizi. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

39 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nidi di bruchi velenosi della processionaria segnalati in scuole e piazze a Napoli. Sono numerosi gli interventi di disinfestazione condotti dalla Napoli Servizi in questi giorni, dopo l'allarme sull'infestazione di processionaria nel capoluogo partenopeo, lanciato da Fanpage.it. I bruchi, le larve di questo tipo di lepidottero (Thaumetopoea), infatti, hanno dei peli sul dorso che sono urticanti al contatto e possono provocare anche uno choc anafilattico. Gli addetti della società multi-service del Comune di Napoli sono intervenuti in diverse zone della città. Tra queste, la scuola Marino di via Bronzi di Riace a Ponticelli e la scuola Piscicelli al Vomero.

La mappa delle disinfestazioni di processionaria

Altri interventi di disinfestazione sono stati eseguiti dal personale specializzato della Napoli Servizi in piazza Salvatore Di Giacomo a Posillipo, in via Domenico Fontana, all'Arenella, in via Manzoni. Nello specifico, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è stato fatto sia un trattamento chimico con piretro per devitalizzare i nidi, sia un trattamento meccanico con l'esportazione dei nidi.

L'invasione di processionaria a Napoli

I bruchi della procesisonaria del Pino (Thaumetopoea pityocampa) e processionaria della quercia (Thaumetopoea processionea), lepidotteri della famiglia Notodontidae, si sono diffusi a seguito di variazioni climatiche degli ultimi decenni. C'è una preoccupazione crescente negli ultimi 10 anni, a causa di danni sempre più frequenti registratisi nei confronti di pini e alberi da frutto (come i cedri), così come per l’uomo e gli animali da compagnia. Le segnalazioni e il contrasto a questi insetti sono obbligatori per legge (D.M. del 30/10/2007) in aree a rischio per la produzione e sopravvivenza arborea, così come per la salute umana e animale.

Leggi anche Quando chiudono le scuole a Napoli e in Campania per Pasqua 2025, il calendario dei giorni di vacanza

La processionaria del pino d'inverno crea il proprio nido sericeo, con secrezioni ghiandolari, sulle conifere, per sopravvivere alle rigide temperature invernali. In primavera i bruchi formano “processioni” muovendosi lungo i tronchi degli alberi infestati fino a raggiungere il suolo, dove si interrano (profondità 10-15 cm) e attraversano la metamorfosi, producendo uno stadio temporaneo di “crisalide” e poi l’adulto (sfarfallamento). È questo il periodo in cui sono pericolosi, soprattutto per bimbi e animali. In estate avviene l'emersione dell’adulto e la deposizione delle uova da parte delle femmine, a seguito di fecondazione, tra gli aghi delle conifere.

Quali danni possono provocare le processionarie all'uomo

Le larve causano defogliamento di pino silvestre, pino nero, cedri e infezioni secondarie della pianta a causa di indebolimento delle difese. Nell'uomo, il quadro sintomatologico dipende dal contatto dei peli urticanti con diversi distretti corporei. Il contatto con la pelle può provocare un eritema papuloso associato a dolore, prurito e rossore. Quello con la mucosa oculare congiuntivite, mentre con la mucosa gastro-enterica l'aumento della salivazione, vomito e dolore addominale. Il contatto con la mucosa respiratoria provoca mal di gola, difficoltà di deglutizione e difficoltà respiratorie dovute a broncospasmo. Nei casi più gravi, e nei soggetti predisposti, può incorrere shock anafilattico ed exitus.

Gli animali che entrano facilmente a contatto con il suolo o l’erba possono involontariamente inalare o ingerire i peli urticanti causando salivazione profusa, rigonfiamento linguale con eventuale conseguente soffocamento e fenomeni necrotici (che richiedono la parziale asportazione del tessuto danneggiato con risultante riduzione della qualità di vita), febbre, astenia, vomito e dissenteria.

Cosa prevede la profilassi per i bruchi velenosi

Per contrastare la processionaria si possono usare insetticidi biologici. Si utilizza il bacillo Bacillus thuringiensis kurstaki che, infettando i centri nervosi della processionaria, ne causa paralisi.

Trappole a feromoni: adoperate nel periodo primaverile-estivo allo scopo di evitare il contatto tra maschi e femmine adulti dell’insetto, impedendone la fecondazione e la successiva progressione del ciclo biologico.

Trappole meccaniche: utilizzano una colla specifica per immobilizzare le larve, impedendone l’interramento e, di conseguenza, la successiva progressione del ciclo biologico;

Endoterapia: inoculo di insetticidi specifici nel sistema vascolare della pianta che agiscono contro le larve nel momento in cui queste si nutrono sulla pianta.