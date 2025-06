video suggerito

Castellabate, presentato il calendario eventi 2025: dove e quando partecipare Presentato il calendario eventi 2025 del comune di Castellabate nel Salernitano. La vasta programmazione si chiuderà il 31 dicembre col Capodanno in piazza.

A cura di Vincenzo Cimmino

Castellabate, immagine di repertorio

Eventi fino a dicembre con ritorni e nuovi appuntamenti. È l'offerta che il Comune di Castellabate, in provincia di Salerno, ha deciso di offrire ai propri cittadini e ai turisti. Una programmazione ricca iniziata già il mese scorso e che terminerà col Capodanno 2025 in piazza Lucia, dopo la decima edizione, prevista per il giorno prima, della Tombola vivente in piazza G. Comunale. Manifestazioni diffuse su tutto il territorio cittadino e che vedranno la partecipazione, tra gli altri, anche di Luca Ward, Lunetta Savino e Stefano Fresi.

"Musica, arte, teatro, tradizioni popolari, cultura, sport ed enogastronomia: sono solo alcune delle forme con cui abbiamo scelto di raccontare e vivere Castellabate nei prossimi mesi", ha dichiarato Marco Rizzo, sindaco della cittadina."Ogni appuntamento sarà un’occasione per ritrovarsi, per accogliere chi viene da fuori con il calore che ci contraddistingue, e per riscoprire insieme la bellezza autentica del nostro paese. Castellabate non è solo un luogo da visitare: è un’esperienza da vivere, stagione dopo stagione, giorno dopo giorno".

Al Corto Circuito Luca Ward, Lunetta Savino e Alessandro Di Battista

Tra i tanti eventi tornano il Colto Circuito, il Blue Lizard music fest, il Festival del Mare, Sere d'estate, Estate al castello, Ond'a marina, Choco Italia – fiera del cioccolato artigianale & dolcezze d'Italia, Mercatini di Natale al Borgo e il Capodanno in piazza. La rassegna Colto Circuito, iniziata lo scorso 27 maggio con Pierluigi Pardo, continuerà nell'Area portuale il prossimo 28 giugno alle 21,30 con Luca Ward. Sarà poi la volta di Lunetta Savino (6 luglio alle 21,30 in piazzetta X Ottobre 1123), Marco Rossetti (9 luglio alle 21,30 in piazzetta Caduti del Mare), Giampaolo Morelli (11 luglio alle 21,30 in piazza Madre Teresa di Calcutta), Alessandro Di Battista (26 luglio alle 21,30 nel Castello dell'Abate) e Domenico Iannacone (11 agosto alle 21,30 nell'Area portuale).

Castellabate balla con la seconda edizione del Blue Lizard music fest

Protagonisti del Blue Lizard music fest, che torna per la sua seconda edizione, Ciccio Merolla (27 giugno in piazza Lucia), Heroes & Monsters (3 agosto sul Lungomare Perrotti) e Las Orillas Do Mundo (21 agosto nell'Area portuale). Alla sua seconda edizione anche il Festival del Mare, in programma il 12 e il 13 luglio tra Corso Matarazzo, Piazza Lucia e Punta dell'Inferno. Diversi appuntamenti anche per le Sere d'estate, rassegna musicale che andrà in scena sempre alle 21,30 il 18 (piazza G. Comunale), il 21 (piazza Madre Teresa di Calcutta) e il 24 (piazza G. Comunale) luglio e il 1° (piazza G. Comunale), il 19 (piazza G. Paolo II) e il 27 agosto (piazza G. Comunale).

Estate al Castello, tornano gli spettacoli teatrali, i concerti e le commedie

Diversi gli spettacoli teatrali, i concerti e le commedie per Estate al castello, nel Castello dell'Abate. Si partirà il 5 luglio con Comicissima tragedia a cura della compagnia Il Sipario. Chiuderà i 14 appuntamenti Pericolosamente a cura della compagnia La Bottega Teatrale. Giunta alla seconda edizione anche Ond'a Marina, dedicata interamente alla pace, con i tre appuntamenti 12 ore di musica live il 19 settembre dalle 18 alle 6 alla Marina Piccola, il Concerto all'alba del 20 settembre alle 6 al Molo delle Gatte e il Concerto per la pace, nella stessa giornata alle 21 in piazza Lucia.

Da ottobre Choco Italia, mercatini e Capodanno in piazza

Choco Italia – fiera del cioccolato artigianale & dolcezze d'Italia sarà a Castellabate dal 24 al 26 ottobre. I Mercatini di Natale al Borgo sono previsti per il 6, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20 e 21 dicembre. Gli appuntamenti chiuderanno con il Capodanno in piazza, organizzato in piazza Lucia con start alle ore 23,59. L'elenco completo degli eventi, con tutta la programmazione, è consultabile sul sito internet dedicato, anche in formato pdf.