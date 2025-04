video suggerito

Daniele Vuotto ripreso da una telecamera ad Anacapri: continuano le ricerche del 59enne scomparso sull'isola Proseguono sull'isola di Capri le ricerche di Daniele Vuotto, 59enne scomparso sull'isola da due giorni. Nelle ultime ore, le ricerche si sono concentrate ad Anacapri, luogo dell'ultimo avvistamento dell'uomo.

A cura di Valerio Papadia

Continuano le ricerche di Daniele Vuotto, l'uomo di 59 anni scomparso due giorni fa sull'isola di Capri. Oggi, infatti, il prefetto di Napoli Michele di Bari ha attivato il Centro Coordinamento Soccorsi per le ricerche dell'uomo, residente sull'isola azzurra, di cui non si hanno più notizie da venerdì 11 aprile. Il Centro si è riunito nuovamente in Prefettura alle ore 20 di questa sera: dopo la riunione è stato reso noto che, nel pomeriggio odierno, le ricerche sono state affinate e si sono concentrare nel Comune di Anacapri, l'ultima posizione conosciuta di Daniele Vuotto; venerdì sera, infatti, il 59enne è stato ripreso da una telecamera privata intorno alle ore 23.

L'amministrazione comunale di Anacapri sta passando in rassegna tutte le telecamere della zona nella speranza di avere elementi utili al ritrovamento dell'uomo e ha annunciato anche che un apposito servizio di messaggistica al quale la cittadinanza potrà fornire ulteriori informazioni e segnalazioni riguardo Daniele Vuotto.

Domani a Capri arriveranno i cani per cercare tracce di Daniele Vuotto

Quando, oggi, il prefetto di Napoli ha attivato il Centro Coordinamento Soccorsi, l'isola di Capri è stata sorvolata da un elicottero dei vigili del fuoco, mentre la Capitaneria di Porto ha scandagliato l'isola via Mare. Il Soccorso Alpino ha invece battuto le zone più impervie di Capri e Anacapri, a loro volta sorvolate invece da un drone dei vigili del fuoco dotato di termoscanner, che proseguirà le ricerche anche durante le ore notturne. Nella mattinata di domani, lunedì 14 aprile, a Capri arriveranno invece ulteriori volontari della Protezione Civile, ma soprattutto le unità cinofile, che potranno dare un contributo maggiore alle ricerche di Daniele Vuotto.