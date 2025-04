Daniele Vuotto scomparso a Capri da due giorni: ricercato con cani, droni ed elicotteri

È scomparso da due giorni a Capri Daniele Vuotto, 59 anni, residente sull'isola azzurra. L'uomo, capelli ricci neri e occhiali, sarebbe stato visto l'ultima volta camminare nella zona di via Provinciale Marina Grande, nella giornata di venerdì 11 aprile 2025. Poi, di lui si sono perse le tracce. Immediatamente sono partite le ricerche. Il sindaco di Capri, Paolo Falco, ha diffuso un annuncio per aiutare nelle ricerche della persona scomparsa. Il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, oggi ha attivato il Centro Coordinamento Soccorsi. Attualmente sono impegnate nelle ricerche forze dell'ordine, unità cinofile, droni e elicotteri, vigili del fuoco, volontari, Asl, protezione civile e alpini.

Il Comune di Capri si è rivolto alla cittadinanza:

"È scomparso il nostro concittadino Daniele Vuotto.Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale hanno attivato tutti i canali istituzionali allertando la Prefettura, le Forze dell'Ordine, la Capitaneria di Porto e il Comando della Polizia Municipale, che è già sul campo con i volontari della Protezione Civile, sin da ieri.Chiunque avesse notizie utili si può rivolgere alla Polizia Municipale o alle Forze dell'Ordine presenti sull'isola.Il Sindaco Paolo Falco, a nome della Città di Capri, ringrazia tutti per lo sforzo collettivo che viene messo in campo in questi momenti di angoscia per il nostro concittadino".