napoli
video suggerito
video suggerito

Da Napoli la truffa del finto maresciallo agli anziani di tutta Italia: 400mila euro il bottino

Almeno 15 colpi in tutto il Nord e Centro Italia, 400mila euro il bottino: il gruppo aveva la sua base a Forcella, a Napoli, con a capo un 32enne del posto.
Segui il nuovo profilo ufficiale Google di Fanpage.it.
A cura di Giuseppe Cozzolino
0 CONDIVISIONI
Foto di repertorio
Foto di repertorio

Era a Forcella, nel cuore di Napoli, la base di un gruppo specializzato in truffe agli anziani in tutta Italia: quasi venti le persone coinvolte, a capo delle quali c'era un 32enne pluripregiudicato ed appartenente ad un noto clan del rione Forcella, con precedenti per associazione a delinquere di stampo mafioso, reati contro il patrimonio, stupefacenti e tentato omicidio. Da stamattina, oltre 100 poliziotti della Questura di Padova assieme ai colleghi partenopei della Squadra Mobile di Napoli hanno raggiunto tutti gli indagati.

Per il 32enne è scattato il carcere, mentre per altri 9 indagati il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova ha disposto l'obbligo di dimora e di presentazione quotidiana alla polizia giudiziari. Secondo le indagini degli inquirenti, quattro sarebbero gli organizzatori del gruppo, tra cui una donna di 22 anni, pregiudicata per reati contro il patrimonio e anche lei ora in carcere, assieme a due ventenni, pregiudicati per reati contro il patrimonio, raggiunti dall'obbligo di dimora con prescrizione della permanenza notturna presso la propria abitazione. Per altri dieci componenti del gruppo, indagati a vario titolo e con precedenti per reati contro il patrimonio sono scattate due misure di obbligo di dimora nel comune di residenza e quattro di obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, mentre altri quattro indagati sono in stato di libertà.

I reati contestati al gruppo sono quelli di associazione a delinquere finalizzata ad estorsioni e truffe con la tecnica del finto maresciallo o del finto avvocato, ai danni di persone anziane e fragili. Sarebbero almeno 15 quelli commessi nel Nord Italia: due a Padova, Venezia, Como, Bolzano e Teramo e uno a Verona, Trento, Cuneo, Modena ed Ascoli Piceno. Il bottino sarebbe stato pari a 400mila euro tra denaro contante, gioielli e preziosi.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Ora Fico è alle prese con la sua giunta: ecco chi sono i nomi in ballo
Quanto guadagna il Presidente della Regione Campania e qual è lo stipendio di un consigliere regionale
Che farà De Luca ora? Intanto ringrazia i napoletani. Per lui doppio ruolo: polemista e sindaco a Salerno
L'analisi: Fico vince e governa anche senza l'apporto della lista di De Luca
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views