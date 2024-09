video suggerito

Da Crazy Pizza di Briatore a Napoli spendono 46 euro per due margherite: lo scontrino fa discutere Sui social, un cliente di Crazy Pizza, locale di Flavio Briatore aperto da pochi giorni sul Lungomare di Napoli, ha pubblicato lo scontrino della cena: 46 euro per due pizze margherita, una bottiglia d’acqua e il coperto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Non è usuale che l'apertura di un locale faccia discutere così tanto. Però, i mesi che hanno preceduto l'inaugurazione di Crazy Pizza, ristorante di Flavio Briatore, che ha aperto i battenti soltanto pochi giorni fa sul Lungomare di Napoli, sono stati caratterizzati dalle polemiche. Discussioni generate un po' dalle esternazioni del noto imprenditore che, ad esempio, proprio durante l'inaugurazione aveva annunciato come il locale fosse tutto esaurito fino ad ottobre, salvo poi essere smentito da un semplice e rapido controllo sul link di prenotazione di un tavolo; un po' anche per i prezzi, giudicati troppo alti per gli standard delle altre pizzerie di Napoli, dal momento che una margherita da Crazy Pizza costa 17 euro.

Flavio Briatore e Gino Sorbillo all'inaugurazione di Crazy Pizza

E proprio i prezzi del locale sono al centro dell'ultima discussione che si è generata intorno a Crazy Pizza. Sui social, un cliente ha pubblicato lo scontrino dopo una cena nel locale sul Lungomare partenopeo: 46 euro per due pizze margherita, una bottiglia di acqua frizzante e il coperto.

Lo scontrino in questione è stato poi ripreso e pubblicato varie volte, da vari utenti, generando centinaia di commenti. Se, da una parte, c'è chi ritiene inaccettabile pagare così tanto per due pizze, d'altro canto c'è chi sottolinea come i prezzi di Crazy Pizza fossero noti già da prima dell'apertura e che quindi gli avventori sapevano già a cosa sarebbero andati incontro.