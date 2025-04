video suggerito

Al via i tour alla scoperta di Napoli per i pazienti oncologici del Pascale “Alla scoperta di Napoli: passeggiate dell’arte”, questo il nome del progetto per i pazienti del Pascale per aiutarli ad affrontare la lotta contro il cancro. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Vincenzo Cimmino

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Turisti per un giorno, per distrarsi ma anche per accettare la propria condizione medica. Sono i pazienti oncologi del Pascale, da domani impegnati nelle passeggiate alla scoperta di Napoli. Quattro tour gratuiti organizzati da due medici dell'Istituto dei tumori e pensati per gruppi di dieci pazienti con altrettanti accompagnatori per volta. Esploreranno le vie di Napoli per due ore, per godersi ciò che la città ha da offrire. Armati di d'acqua, macchina fotografica, cappellino, occhiali da sole e scarpe comode, inizieranno sabato 5 aprile nel rione Sanità. L'appuntamento, lì, è per vedere Porta san Gennaro, il più antico punto di ingresso per la città. Le visite continueranno poi il 12 aprile nei Quartieri Spagnoli, il 17 al Petraio, e, infine, il 7 maggio a Monte Echia e a Pizzofalcone.

Nella domanda di iscrizione da compilare, è richiesto soltanto di munirsi di un grande sorriso e della voglia di scoprire la città. Queste passeggiate dell'arte sono promosse dall'associazione ‘Vieniconme', il cui presidente è il dirigente medico dell'ematologia dell'Istituto Pascale Umberto Falcone. Sarà proprio lui, guida turistica abilitata, ad accompagnare i paziente, coadiuvato dalla psico-oncologa del reparto Gabriella De Benedetta. "Il progetto," sostengono i promotori, i medici De Benedetta e Falcone, "il progetto può aiutare l'ammalato di cancro ad accettare le limitazioni del momento". I percorsi, per essere il più inclusivi possibile, sono pensati anche per le persone con difficoltà motorie e disabilità.

Gabriella De Benedetta e Umberto Falcone

"Il progetto ‘Alla scoperta di Napoli: passeggiate dell’arte' per i pazienti del Pascale ed i loro caregiver", ha spiegato De Benedetta, "ha l’obiettivo di unire i benefici generati dall’arte, dall’attività fisica e dalla socializzazione. Queste tre attività, svolgendosi contemporaneamente, si potenzieranno a vicenda aumentando il valore stesso del loro beneficio. Questo progetto, inoltre, può aiutare il paziente ad accettare le limitazioni del momento, focalizzare l’attenzione sulle attività che gli piacciono, sul divertimento e sul benessere, valutando quali cose può effettivamente fare e metterle in pratica. Si tratta di guardare la stessa situazione da una prospettiva diversa, dando più valore a quello che si ha piuttosto che a quello che si è perso".