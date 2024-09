video suggerito

Crazy Pizza a Napoli non è tutto pieno fino a ottobre come dice Briatore Non è vero, come dice Briatore, che il suo locale, il Crazy Pizza di Napoli, ha prenotazioni fino a ottobre.

«A quel che so è sold out fino a ottobre». A volte succede: nel dare buone notizie si pecca in entusiasmo. Così probabilmente qualcuno ha detto a Flavio Briatore, patron del brand Crazy Pizza che ha aperto un punto vendita a Napoli, sul Lungomare che il locale è tutto pieno fino al prossimo mese.

Non è così: basta consultare il sito internet del locale – fanpage lo ha fatto la mattina del 19 settembre 2023 – e rendersi conto che si può prenotare tranquillamente, segno che non c'è stato "l'assalto ai forni" previsto. C'è sì molta curiosità poiché si tratta del primo brand che viene a Napoli a proporre la sua pizza, mentre è sempre successo il contrario. Ma non c'è il boom di prenotazioni.

Quanto costano le pizze da Briatore a Napoli

Colpa probabilmente anche dei prezzi: nel menù del Crazy Pizza a Napoli ‘insalata coi bocconcini di mozzarella costa 20 euro,i primi di pasta oscillano da 16 (spaghetti al pomodoro) a 18 euro (tagliatelle alla bolognese). La pizza margherita di Briatore costa 17 euro. La pizza più cara è quella al prosciutto Patanegra, 43euro. Un dessert tipico, il babà, costa 18 euro.