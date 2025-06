video suggerito

"Da 20 giorni senz'acqua, nessuno ci risponde": a Lago Patria emergenza idrica, residenti esasperati In via Torre Magna a Lago Patria, frazione di Giugliano, nella provincia di Napoli, alcuni residenti lamentano la mancanza totale o parziale di acqua.

A cura di Valerio Papadia

Continua l'emergenza idrica a Giugliano, nella provincia di Napoli, in particolare nella frazione di Lago Patria, dove alcuni residenti lamentano la mancanza di acqua corrente dai propri rubinetti, sia parziale che totale, da circa 20 giorni. In particolare, alcuni cittadini che vivono in via Torre Magna hanno scritto a Fanpage.it per segnalare quella che, sottolineano, è una grave emergenza sanitaria. Come sottolineano i residenti, da quando è iniziata l'emergenza, hanno inviato tre PEC: una al Ministero della Salute, una all'Asl Napoli 2 Nord (che ha competenza in città) e una alla Procura di Napoli Nord; in nessuno dei tre casi, fanno sapere, hanno ricevuto risposta. Pertanto, chi vive in via Torre Magna e nelle aree limitrofe, continua a chiedersi per quanto tempo andrà avanti questa situazione.

Emergenza idrica a Giugliano, stanziati 11 milioni di euro per la rete pubblica

Eppure, soltanto qualche giorno fa, quando l'emergenza a Lago Patria era già in corso, si è tenuto un incontro negli uffici della Prefettura di Napoli, ai quali ha partecipato anche il sindaco di Giugliano Diego D'Alterio, per discutere proprio dell'emergenza idrica nella grande e popolosa città della provincia partenopea. "È in corso la progettazione di un'opera da 11 milioni di euro, finanziata dalla Regione, per rinforzare e rendere più efficiente la rete idrica comunale. È già pronto anche il progetto definitivo per il raddoppio della condotta che alimenta l'area Varcaturo-Villaggio Coppola" ha fatto sapere il primo cittadino di Giugliano.