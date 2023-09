Cuginette stuprate al Parco Verde di Caivano: arrestati 7 minorenni e 2 maggiorenni Nove misure cautelari nei confronti di sette minorenni e due maggiorenni sono state eseguite dai carabinieri nell’ambito delle indagini sulle due cuginette di 12 e 10 anni violentate al Parco Verde di Caivano.

A cura di Valerio Papadia

Svolta nelle indagini sulle due cuginette, di 12 e 10 anni, stuprate in più occasioni dal branco al Parco Verde di Caivano, nella provincia di Napoli: i carabinieri, all'alba di oggi, hanno eseguito misure di custodia cautelare nei confronti di 7 minorenni e 2 maggiorenni. Le indagini sono state condotte dalla Procura per i Minorenni di Napoli e dalla Procura di Napoli Nord.

La vicenda delle due cuginette stuprate nel Parco Verde di Caivano – già in passato luogo di violenza, come nella vicenda di Fortuna Loffredo e di Antonio Giglio – ha scosso l'opinione pubblica. Pochi giorni dopo che la vicenda è venuta alla luce, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto visita al Parco Verde di Caivano. Una breve apparizione, quella della Premier Meloni, contestata anche da molti residenti, che si sono assiepati intorno al cordone delle forze dell'ordine messo a tutela del Presidente, chiedendo sicurezza e lavoro al Parco Verde.

Lo stupro delle due bambine di 12 e 10 anni è stato anche lo sprone per il Governo a nominare un commissario straordinario per il degrado al Parco Verde di Caivano, individuato in Fabio Ciciliano, esperto in Medicina delle catastrofi. La nomina di un commissario straordinario al Parco Verde rientra nel cosiddetto "decreto baby gang", volto al contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile.