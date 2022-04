Covid Campania, oggi 7.903 contagi e 19 morti: bollettino di venerdì 1 aprile 2022 Quasi 8mila nuovi casi di Covid e 19 morti in Campania nelle ultime 24 ore: il bollettino della Regione. Crescono ancora gli ospedalizzati nei reparti covid.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 7.903 i nuovi casi positivi a Covid-19 in Campania, a fronte di 43.497 tamponi analizzati tra molecolari ed antigenici rapidi: la percentuale di positività resta dunque alta in tutta la regione, e pari al 18,16% giornaliero (ieri era al 18,24%). Lo ha comunicato la Regione Campania nel consueto bollettino quotidiano che da oggi viene pubblicato direttamente da Palazzo Santa Lucia e non più dall'Unità di Crisi regionale, vista la fine dello stato d'emergenza nazionale. Nel dettaglio, 1.156 persone sono risultate positive a fronte di 11.614 tamponi molecolari analizzati, mentre le restanti 6.747 sono emersi dalle analisi di 31.883 tamponi antigenici rapidi.

I nuovi decessi sono 19, di cui 14 avvenuti nelle ultime 48 ore ed altri 5 avvenuti in precedenza ma registrato soltanto oggi. Il totale dei decessi sale a 10.034 vittime da inizio pandemia in Campania. Salgono ancora anche i ricoverati nei Covid Hospital della regione, seppur di poco rispetto ai giorni scorsi: sono 767 in tutto, cinque in più rispetto a ieri. Di queste, 34 sono in terapia intensiva (una in più rispetto alla rilevazione avvenuta 24 ore prima), mentre 733 si trovano nei reparti di degenza ordinaria (quattro in più rispetto al giorno precedente). Questo invece il report completo sullo stato di occupazione dei posti letto dei pazienti Covid negli ospedali della Regione Campania: